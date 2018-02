Chihuahua– Cinco personas fueron seleccionadas ayer para conformar el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, encargo que tendrán de forma escalonada por 1, 2, 3, 4 y 5 años, respectivamente. Serán parte de la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas para combatir la corrupción, y serán el vínculo de universidades y sociedad civil para esa tarea.La definición la tomó la comisión de selección, integrada por nueve personas electas por el Congreso del Estado desde hace aproximadamente un mes, quienes lanzaron la convocatoria, se encargaron de recibir la solicitud de los aspirantes, hicieron las entrevistas y finalmente ayer emitieron sus votos para elegir a 5 de 18 aspirantes.La doctora Olga Ponce, de la comisión de selección, consideró que a nivel estatal hay algunas fallas, al permitir la participación de quienes están en partidos políticos o en la función pública, a diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que tenía candados en la materia.Para hacer la designación, los comisionados hicieron uso de tres rondas de votación. En la primera no hubo ningún consenso, en la segunda hubo definición para cuatro personas, y en una tercera se votó para eliminar un desempate y tener a un quinto integrante del Comité Ciudadano. Además, acordaron el tiempo que cada uno estará en ese encargo.Se trata de Jesús Antonio Tamez (un año), expresidente del Observatorio Ciudadano; Joaquín Gilberto Treviño Dávila (2 años), miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Isabel Terrazas Cerros (3 años), auditora forense y actual funcionaria en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Liliana Ochoa (4 años), exdirectora del instituto para atender distrofia muscular Duchenne Becker; y René Moreno (5 años), miembro de Wikipolítica.No podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán, según establece la ley.Difunden video con dichos polémicos de un miembroA través de un video de una entrevista que se trasmitió en la página de Facebook del Congreso del Estado, Joaquín Gilberto Treviño Dávila, quien fue nombrado para ser uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, causó polémica por sus posicionamientos, ya que acusa a los diputados de hacer leyes “para maricones”.“¿Por qué los legisladores no se han preocupado en actualizar y modernizar ese sistema?, cuando menos que le pongan un nombre correcto, porque usted abre la Ley de Adquisiciones y se encuentra con ochenta artículos, este, ¿cómo le llaman los abogados?, clausurados, o nulificados o derogados. Pos, ¿para qué la tienen? Sí. ¡Ah! Pero están muy preocupados en emitir leyes de a ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido al acta de nacimiento o cómo le hacen para casarse entre maricones, o qué sé yo, ¿verdad? Son situaciones que no podemos permitir. Hay cosas fundamentales aquí que hay que cambiar”, expresó en la trasmisión.Treviño Dávila fue propuesto por la CMIC delegación Chihuahua. (Con información de Salvador Castro / El Diario)

