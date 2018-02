Analiza Judicatura impugnar

Chihuahua— El Tribunal Superior de Justicia de ninguna manera obstaculizó o evitó que el magistrado Gabriel Sepúlveda vuelva a la Cuarta Sala Civil, de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, expresó ayer el magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).“Que quede muy claro, el Consejo de la Judicatura actuó en base a disposiciones que le concede la Ley y la Constitución. No podemos verlo como un revés, aún estamos examinando y considerando si se va interponer el recurso correspondiente de inconformidad”, manifestó al emitir un posicionamiento ayer en la sede del Poder Judicial.Jiménez Castro anunció que tiene conocimiento de que próximamente la FGE va promover un juicio de procedencia de desafuero ante el Congreso del Estado en contra de Sepúlveda y Jorge Abraham Ramírez.“Nuestra postura sobre el retorno del señor magistrado Gabriel Sepúlveda obedece a que un juez de Distrito le admitió la demanda de amparo que le había sido desechada inicialmente, y él promovió un recurso que el Tribunal Colegiado revoca y ordena que se admita la demanda. El día de hoy (ayer) por la mañana ya está el magistrado en su sala y está desempeñando nuevamente sus actividades normales. Oficialmente no hemos recibido la notificación del juzgado federal”, dijo.—Los magistrados Sepúlveda y Ramírez han dicho reiteradamente que sufren de una persecución política, ¿qué responde usted?, se le cuestionó.“Desde luego que ellos se están defendiendo, tienen su derecho a manifestar lo que les convenga pero aquí en el Poder Judicial no tomamos en cuenta el carácter político de ninguna manera”, respondió Jiménez.Subrayó que los procesos penales que se han iniciado en contra de Sepúlveda y Ramírez se encuentran en la FGE y esa autoridad esta llevando a cabo las investigaciones, para en su caso una vez que obtenga el juicio de procedencia, solicitar la acción penal en contra de ambos. (Heriberto Barrientos)

