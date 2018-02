Genera endeudamiento opiniones encontradas

El pase de amarillo a rojo de Chihuahua en la alerta del Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición generó opiniones encontradas entre legisladores.Jesús Valenciano, presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, manifestó que la medición corresponde al tercer trimestre del 2017, por lo que refleja el aumento de tasas de interés aplicadas a la entidad por su baja calificación crediticia en 2016.“Esto llevó a que se incrementara la sobretasa dentro de los créditos bancarios por lo que nos llevó a pagar más intereses”, apuntó.Bajar el incremento, dijo, era justamente lo que buscaba el refinanciamiento de la deuda.“Este efecto se verá en este año, porque el análisis es trimestral y tiene un desfase de un mes por el período de análisis por parte de la SHCP”, dijo.De acuerdo con el legislador, se volverá al amarillo debido al ahorro del financiamiento.El panista consideró además que Chihuahua tiene todavía confianza de los bancos.“Prueba de que no estamos en esa situación es que los bancos confiaron en Chihuahua aun sin la participación de Banobras con la GOP o garantía de pago oportuno.“La banca privada aun sin Banobras vino y confió en Chihuahua y sus finanzas a mediano y largo plazo”, aseguró.En otro sentido se pronunció la diputada Adriana Fuentes, también integrante de la comisión.“Por supuesto que es preocupante el rojo porque es reflejo de la deuda que está incrementando y lo que nos dijeron sobre la reestructuración no está resultando tal”, manifestó la priista.“La deuda sigue subiendo, vemos que el gobierno federal depositó ya 450 millones de pesos, lo que nos preguntamos es en qué se van a usar, por qué en pagar deuda si no eran para eso”, comentó.Agregó que seguir culpando a la administración pasada de las condiciones financieras del estado es reflejo de la poca capacidad que el gobierno ha mostrado en varios rubros.“Si es una deuda que está desde la administración pasada, ellos tenían en las manos cómo hacerle, hay que tener ingenio para saber hacer las cosas, llevan un año cuatro meses en gobierno y no han podido hacer nada”, aseguró.En tanto, organizaciones civiles se mostraron preocupadas por la cantidad que destina el Gobierno del Estado al pago de la deuda pública.“Preocupa bastante, demandamos recursos en obra pública y desarrollo social, los aspectos más deficientes a lo largo de los años”, expresó Alcides Flores, representante de la organización Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades.“La deuda pública no debería servir para el gasto corriente. Lo que mínimamente debe garantizar es una buena elaboración de Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos; es eso, al menos cubrir lo mínimo necesario. Pero si no se tiene recursos ni para ello, algo está muy mal”, opinó Hernán Ortiz Quintana, de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública.Agregó que el gasto corriente debe estar bien planeado.“¿Por qué no hay dinero para cubrirlo y se requieren préstamos? ¿Se hizo mal la planeación? De ser así habrá que ver si los funcionarios responsables son los más capacitados para ese trabajo. Si otro asunto pasó, debe explicarse y transparentarse”, agregó.Flores sugirió que debe hacerse una revisión minuciosa al gasto, “para ver si los recursos están siendo administrados correctamente. Lo que ya no se puede permitir es que siga incrementando la deuda”, anotó.“Preocupa es que se siga endeudando más al estado”, agregó.