Denuncia diputada amenazas de consejero jurídico del Estado

La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso, Isela Torres, denunció en tribuna que ha recibido amenazas del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Maclovio Murillo.“Ya el pobre venadito también a mí me está mandando amenazas, ya también me están armando carpeta, aguas ¿eh?, y no me va a callar, que no crean que por estas amenazas me van a callar”, expresó Torres.A finales de enero pasado se difundió un audio donde se escucha una voz, presumiblemente de Murillo, en el cual amenaza al periodista Osbaldo Salvador Ang.“Mira cabrón, si yo fuera el pinche puto secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no soy. Yo sí sabría cómo hacer valer la charola, eh. Por las buenas o por las malas, yo sí la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía”, se percibe en la grabación.A propósito, la legisladora del PRI presentó un exhorto al gobernador Javier Corral para atender los casos de las presuntas amenazas vertidas por funcionarios de su administración a periodistas.Al leer el exhorto ante el pleno, Torres declaró haber sido también amenazada por el funcionario estatal.Considerado de urgente resolución, la iniciativa solicitaba al Ejecutivo estatal tomar acciones para sancionar a Murillo.“(Se exhorta al Ejecutivo) para que en virtud de su mandato e investidura atienda a la brevedad posible el caso ‘Maclovio’, emita las acciones legales correspondientes y se auxilie de las instancias competentes con el fin de sancionar al consejero jurídico del Estado conforme a la legislación aplicable”, solicitó Torres.La coordinadora del PRI dijo que las declaraciones atribuidas a Murillo daban cuenta de un comportamiento que no corresponde al del defensor del Estado.“Una realidad en la que un funcionario de tan alto nivel se burla de forma bravucona de los excesos que desearía llevar a cabo y de los delitos que sueña cometer si ‘fuera secretario’ en contra de periodistas, es una realidad en la que un sujeto sin conocimiento de historia, tratados internacionales, ética ni humanidad es capaz de lanzar amenazas con desfachatez riéndose en nuestras caras”, fustigó la diputada.Aunque se aprobó que fuera considerado de urgente resolución, en la votación del fondo del asunto, la bancada del PAN rechazó el exhorto.