Chihuahua— El legislador del PAN en Congreso del Estado, Miguel La Torre Sáenz, emitió un posicionamiento ayer en tribuna a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobernador Javier Corral contra la Ley de seguridad Interior, sin embargo fue criticado por compañeros.“Saber si este posicionamiento del gobernador, y todo lo incluyente, se va a dar por conducto de él o vamos a hacer una caravana, para irla previendo en el presupuesto”, ironizó el coordinador del Partido Verde, Alejandro Gloria.Mientras que la coordinadora del PRI, Isela Torres Hernández, consideró una postura en contra del Ejército Mexicano el rechazar la Ley de Seguridad Interior, criticada por organismos en materia de defensa de derechos humanos ante el uso discrecional que podría darse de los elementos castrenses.Así lo apuntó la coordinadora del partido Morena, Leticia Ortega, quien puntualizó la necesidad de erradicar la norma, aprobada en diciembre pasado a nivel federal con el aval del PRI, PVEM y Panal, y en la que estuvieron en contra partidos como Morena, PAN y PRD.Al respecto, en el posicionamiento de La Torre, éste expuso que esa ley fue rechazada por amplios sectores de la sociedad y su aval generó molestia y preocupación.Su comentario lo hizo un día después de que Corral Jurado promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vulneración de principios fundamentales como la justicia y los derechos humanos que generan la norma.El mandatario estatal dijo que Chihuahua sería la primera entidad en interponer un recurso legal de este tipo en contra de dicho ordenamiento.“La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria, así como también en algunos casos no existen definiciones específicas para algunos vocablos, como en el caso de actos de resistencia”, señaló el legislador La Torre.De igual manera, se permite que las fuerzas armadas actúen de manera autónoma y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas y las faculta para llevar a cabo determinadas acciones, pero no establece ningún límite espacial o material, acotó.“Un aspecto alarmante lo constituye la indebida regulación del uso de la fuerza, ya que el concepto de ‘uso legítimo de la fuerza’ no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. En su definición, solo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, tales como los de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia”, expuso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.