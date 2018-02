Las salas penales de Ciudad Juárez no son objeto de revisión por parte del Ministerio Público (MP), así lo informaron los operadores judiciales quienes consideraron que el MP sí está facultado para investigar la comisión de delitos que pudieran cometerse al impartir justicia.En la ciudad de Chihuahua hace tres semanas el MP adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a realizar investigaciones al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, concretamente a la Primera Sala Penal que corresponde al magistrado suspendido Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.Lo que ha causado molestia entre los operadores del sistema de aquella ciudad.Ayer un magistrado con jurisdicción en Ciudad Juárez señaló que la investigación no se ha extendido a las salas penales de esta frontera —y por lo que saben extraoficialmente— sólo se concentra en la sala de Ramírez Alvídrez.El jurista consultado también dijo que el MP está facultado para investigar cualquier posible conducta ilícita incluso en el desempeño del trabajo de los magistrados. Pero lo que no puede revisar son el sentido de las resoluciones judiciales porque para ello existen recursos legales dispuestos por la ley e indicó que en las salas de Juárez no hay oposición para permitir el paso al MP en caso de que esa autoridad lo considere necesario.Mientras que jueces del Tribunal de Enjuiciamiento refirieron que la magistratura es el nivel más alto para impartir justicia en el Estado, y a pesar de ello, estiman que debe ser objeto de investigación si hay algún dato de que los titulares incurrieron en conductas delictivas.“Tarde que temprano tenía que ocurrir, muchos se escudan en el cargo y hacen sus transas”, expresó un juez.“El MP está obligado a investigar los delitos sea quien sea al que se atribuyen los hechos considerados delictuosos. La justicia es ciega no porque sea un magistrado o juez pueden cometer delitos; yo considero que se han tardado pero la justicia es pareja, no se puede uno escudar en el cargo para cometer delitos, así de sencillo”, refirió otro juez.

