PAN lo defiende

Además de bloquear el exhorto para que el Ejecutivo estatal investigara la grabación en la que presuntamente el consejero jurídico Maclovio Murillo amenaza a periodistas e insulta a funcionarios públicos, el PAN en el Congreso defendió al funcionario.Primero, la diputada panista Blanca Gámez, a nombre de su fracción, cuestionó la veracidad de la grabación y la autoría de la voz.“No se tiene una certeza de quién es la persona que en tono de burla realiza los comentarios, los cuales no se pueden traducir en amenazas, llama la atención la evidente especulación que se advierte en dicha grabación”, dijo Gámez.Posteriormente, la legisladora consideró que acusar al funcionario era irresponsable toda vez que no se percibía en el audio amenaza alguna.“No se tiene una certeza de quién es la persona que en tono de burla realiza los comentarios, los cuales no se pueden traducir en amenazas… de ninguna manera se advierte esa manifestación expresa de causar daño en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, como la propia codificación penal establece en el tipo penal de amenazas”, dijo.Además, cuestionó que desde la tribuna del Congreso la legisladora Isela Torres atribuyera a Murillo las declaraciones de la grabación.Agregó que no habiendo sustento legal, no había delito qué perseguir en el caso de las amenazas contra periodistas.Incluso, Gámez resaltó la trayectoria de Murillo como abogado del Estado.“… (Murillo es) un funcionario público que ha coadyuvado para lograr la detención de funcionarios públicos corruptos que participaron para que el exgobernador César Duarte saqueara al estado”, dijo.Aprobar el exhorto, manifestó, sería violar el debido proceso y la presunción de inocencia.“Lo más importante es tener la certeza jurídica de que las imputaciones por usted hechas en este recinto realmente se sustenten a través de medios idóneos. Se estaría vulnerando el principio de legalidad en donde una persona tiene derecho de ejercer una defensa”, manifestó. (Itzel Ramírez)

