Las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado al interior del Tribunal Superior de Justicia, para buscar presuntos actos de corrupción por parte de magistrados, encendieron críticas y reclamos al Gobierno de Javier Corral al que acusan de entrometerse ilegalmente en el resto de los poderes.Abogados de la ciudad se pronunciaron ayer contra esas indagatorias al señalar que se trata de una violación del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, con miras a controlar los juicios, las resoluciones y sentencias.“Es una violación del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el gobernador está trastocando el orden constitucional para controlar los juicios, las resoluciones y las sentencias”, dijo el decano del Colegio de Abogados Benito Juárez, Javier Cuéllar.Además, agregó, “en un pleno acto de intimidación, puso de rodillas al magistrado presidente Julio César Jiménez Castro, al igual que como tiene ahora al Congreso del Estado”.“Lo que vemos es que el gobernador se está convirtiendo en un tirano al querer tener en el puño a los tres poderes, todos bajo su mano”, afirmó el líder de los profesionistas.Javier Peña, presidente de la Barra y Colegios de Abogados de Ciudad Juárez , señaló que “el ejecutivo siempre infiere en las decisiones del judicial y del legislativo, no se respeta la división de poderes, ni las facultades ni las atribuciones”, expresó.Desde hace tres semanas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito de la Zona Centro buscan presuntos actos de corrupción en las sentencias emitidas por distintos jueces de salas del Poder Judicial.Fuentes del tribunal también reclamaron las tareas del personal de la Fiscalía que comenzaron hace tres semanas.“Estamos ante un caso, donde la amenaza y la falta de defensa, en el propio Tribunal está echando al traste el principio de división de poderes y parece que la amenaza se ha convertido en la mejor arma”, puntualizaron los informantes.El presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados en la Zona Norte, Eduardo Mariscal, dijo que esta es una invasión a los poderes por parte del Estado, cuando “cada poder debe ser totalmente autónomo”.“Sin embargo, sabemos perfectamente que no es así”, añadió.El abogado consideró que es condenable esa actitud, aunque saludable, pues generará temor en los juzgadores para cuidar sus resoluciones.“Es bueno que sean vigilados algunos juzgadores que dictan unas sentencias totalmente equivocadas, pero no por desconocimiento de lo que están haciendo, sino porque se mueve un interés. Hay mafias de jueces y magistrados también dentro de los tribunales”, manifestó.Los abogados aseguraron que detrás de todo hay intereses políticos. (Javier Olmos/El Diario)

