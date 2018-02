Chihuahua— A diferencia de otras entidades y municipios, el estado de Chihuahua –y sus ayuntamientos– no cuentan con una Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, a pesar del incremento de feminicidios en los últimos cinco años.Según datos de 2016 presentados por ONU Mujeres, en su estudio “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010”, Chihuahua ocupó el primer lugar de asesinatos a mujeres a nivel federal los años 2001 y 2002; nuevamente desde 2008 hasta el 2010 en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio.En el 2010, en el estado ocurrieron 32.8 defunciones femeninas por cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio nacional en ese entonces. Sin embargo, los datos no fueron suficientemente contundentes para emitir la declaratoria.La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres forma parte del Programa del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres) para garantizar la seguridad de este sector de la población en aras de “eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”.El 28 de noviembre de 2017 el diputado del Partido Verde, Alejandro Gloria, presentó ante el Congreso del Estado una propuesta –apoyada por legisladores del PRI, PAN, PRD y Morena– para solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.Empero, no existe una solicitud formal por parte de la administración de Javier Corral para implementar este programa.A pesar de las elevadas cifras, el Gobierno del Estado no ha emitido la alerta de violencia de género contra las mujeres. Según el portal de la Federación, Chihuahua ni siquiera ha decidido declarar alerta alguna, ni enviado siquiera una solicitud para implementar este programa de prevención y acción.El Diario reveló ayer que existe una tendencia a la alza en feminicidios en el estado de Chihuahua. El 2017 fue el año más violento para las mujeres en el último quinquenio, con un registro de 70 feminicidios. De estos casos, el 90 por ciento de los responsables ni siquiera han sido detenidos. En el transcurso de 2018, once asesinatos contra mujeres ya han sido tipificados por este delito.

