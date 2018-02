Deficiente, pagar deuda con deuda, cuestionan

La utilización de créditos para pagar deudas y sostener el gasto corriente provocó distintos puntos de vista entre analistas y sectores de la sociedad civil.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), usar más deuda para pagar deuda es poco eficiente.“Si no se empiezan a planear mejor las finanzas, esto va a colapsar. No es inteligente. Esos gastos deberían estar planeados en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos”, consideró el director de esa organización.Desde su punto de vista, esta situación tiene un impacto en todas las áreas de funcionamiento del gobierno.“Si la ley de ingresos y el presupuesto de egresos no están coordinados y se tiene que recurrir a créditos para tener que solventar, algo está saliendo muy mal en la planeación del gasto”, opinó.El Diario publicó ayer que más del 60 por ciento del dinero recibido a través de cinco créditos solicitados por el Gobierno del Estado en los últimos 17 meses ha sido usado para pagar deuda anterior y necesidades “a corto plazo”.Para el economista Alejandro Sandoval Murillo, director de Sólo Negocios, el solo hecho de que un gobierno utilice deuda para solventar estas obligaciones financieras no es negativo siempre que el “cómo se haga” sea correcto.“Por supuesto que lo mejor es que una entidad económica viva con recursos propios y no dependa de la deuda, pero, en las instituciones gubernamentales, la estructura sociológica y económica del país las obliga a tener que crecer con deuda para poder enfrentar mejor los retos de la sociedad”, afirmó.El integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que, sin embargo, el Gobierno de Chihuahua debe ser muy transparente en el manejo de los recursos.Afirmó que la deuda es un elemento importante y necesario para mantener el ritmo de la operación gubernamental.“Socialmente son temas tan elaborados que es poca la gente que los entiende y los puede juzgar con fondo. Es un asunto delicado en el que el gobierno tiene que ser transparente para que pueda decirse que está bien”, afirmó.

