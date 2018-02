Chihuahua– Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito de la Zona Centro, realizan tareas de investigación al interior del Tribunal Superior de Justicia en busca, presuntamente, de actos de corrupción en las sentencias emitidas por jueces de distintas salas del Poder Judicial.De acuerdo con fuentes al interior del Poder Judicial, las tareas del personal de la Fiscalía comenzaron hace tres semanas, al iniciar una segunda investigación en contra del magistrado suspendido de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.Empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) denunciaron a El Diario, que la presencia de los agentes ya ha causado molestia entre magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales, al calificar este acto como una invasión de poderes.Señalaron que de esto han dado vista al actual presidente, el magistrado Julio César Jiménez Castro, quien a la fecha permite “la invasión” y no ha hecho reclamo alguno.Los entrevistados, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, dijeron que es muy lamentable que el Poder Judicial se supedite al Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), que si bien puede realizar investigaciones por la probable comisión de delitos, carece de facultades para revisar y calificar el trabajo de los procuradores de justicia, en este caso los jueces.“Estamos ante un caso, donde la amenaza y la falta de defensa, en el propio Tribunal está echando al traste el principio de división de poderes y parece que la amenaza se ha convertido en la mejor arma”, puntualizaron los informantes.Los trabajadores del Centro de Justicia enfatizaron que esta situación es “aberrante”, pues subrayaron que el ministerio público no tienen facultades ni jurisdicción legal para hacer su trabajo de investigación al interior del TSJ; todo lo contrario, “ellos están supeditados al mandato de los jueces, no al revés”, indicaron los inconformes.Agregaron que ya se han dado despidos de diversos funcionarios, de manera injustificada, por causas políticas.Con respecto a la investigación en la Primera Sala Penal, donde los Ministerios Públicos tuvieron acceso a expedientes y fallos, y entrevistaron al personal que se encuentra actualmente a cargo, se llevó a cabo al parecer ante el próximo regreso del magistrado Ramírez Alvídrez a la titularidad de la misma, luego de una suspensión provisional que le fue concedida en un juicio de amparo que él promovió, de igual manera, ya próximo en resolverse por un Tribunal Colegiado está un recurso de queja por la negativa en la suspensión definitiva.Ayer se contactó al presidente del Tribunal quien se limitó a decir que hasta hoy daría una postura al respecto. (El Diario)

