Impugna Corral Ley de Seguridad Interior

Chihuahua— Chihuahua se convirtió en la primera entidad en promover una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior.El gobernador Javier Corral expuso que promovió el instrumento legal debido a que la ley atenta contra la autonomía de los estados.“Nos parece, a todas luces, indebida y en contra de la Constitución la definición que se ha dado de seguridad interior”, comentó, aunque explicó que la controversia es en contra de toda la ley, incluso de los artículos transitorios.Hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado ocho controversias promovidas por municipios.En un documento que fue publicado por Carmen Aristigui a través de su noticiero, son expuestos los motivos por los que el estado de Chihuahua promueve la controversia, entre los que destacan que la intervención de la Federación en materia de seguridad debe ser por acuerdo del Legislativo local o el Ejecutivo, según el artículo 119 Constitucional, de no hacerlo así representaría invasión a la soberanía de los estados.En la demanda, agregó, se expone que la definición de seguridad interior es ambigua y ello permite que se invadan las competencias y facultades de los municipios y las entidades federativas.“Vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, en el que no debemos permitir un ápice de regresión”, dijo.Señaló que la controversia no trata de desconocer la labor que realizan las fuerzas armadas en materia de seguridad, sino incluso busca proteger a dichas corporaciones.Los avances en materia de seguridad y prevención que ha tenido Chihuahua se perderían con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso de la Unión, aseguró la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, quien dijo que se suma a la postura del Estado, que promovió un recurso de inconstitucionalidad.Mencionó que durante la presente administración municipal se ha invertido de manera considerable en materia de seguridad pública, en donde la Policía municipal ha sido equipada, como hace mucho tiempo no se realizaba, por lo que indicó que no están de acuerdo en que la Federación asuma el control.Dijo que se trata de una ley violatoria de los derechos humanos, pues se puede hacer uso del Ejército Mexicano cuando la autoridad así lo disponga.Señaló que para eso existen las corporaciones de seguridad pública municipal, que cumplen con la tarea de la prevención del delito.Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, los avances que se tienen en Chihuahua serían en vano, pues dijo que la inversión para la plataforma Escudo Chihuahua –a la que se le destinaron 120 millones de pesos y que entrará en operaciones el mes próximo– pasarían a la Federación, así como los programas preventivos que la Policía municipal realiza en escuelas y colonias.Campos Galván expresó que cada nivel de gobierno tiene una responsabilidad en materia de seguridad y lo que al Municipio corresponde se ha cumplido.Resaltó que buscarán dar paso atrás a la nueva legislación y que el tema se debata de nuevo ante el Congreso de la Unión para revisar aspectos que resultan controversiales.

