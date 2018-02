Exige Ferromex a lecheros levantar bloqueo de vías

Representantes de Ferrocarriles de México urgieron este lunes a los líderes del movimiento lechero a levantar el bloqueo de las vías, debido a que están incumpliendo con la entrega de mercancía a proveedores del sur del país, calculándose que son 15 corridas diarias las que se encuentran detenidas, tanto en Gómez Palacio como en Juárez.Entre tanto, los productores dejaron abierta la posibilidad de retirarse, dado el compromiso del Gobierno Federal de cumplir con la cita en México para este próximo jueves, donde estarán presentes los titulares de las dependencias involucradas, como es Sagarpa, Liconsa y Sedesol.Andrés Valles, en representación de los productores lecheros, comentó ayer que aún no saben a ciencia cierta cuánto será el incremento que se les autorice para el producto lácteo, pero adelantó que esperan una buena respuesta.Se calculó que la aprobación de los 2 pesos que están solicitando los productores, significará una erogación cercana a los 800 millones de pesos, “esto les puede dar una idea de la importancia que tiene el sector lechero en la entidad“, refirió el entrevistado.Valles, comentó que tuvieron comunicación con el señor Francisco Yáñez Centeno de Gobernación Federal, quien les confirmó la reunión con los secretarios de Agricultura y Sedesol, a las 11 de la mañana, el próximo jueves en la Ciudad de México, donde el tema central es el de la leche, “va a venir un incremento, pero aún no sabemos de cuánto. Extraoficialmente se nos dice que las cosas van bastante bien, pero hasta que no se dé la confirmación no podemos asegurar nada“.En cuanto al bloqueo de las vías del ferrocarril, el entrevistado señaló que se analiza el retirarse del lugar, hacerse a un lado para que pasen algunos trenes con carga, o bien, trasladarse a bloquear carreteras.Ayer mismo, estuvo en el campamento de los productores lecheros el Inspector de Seguridad Ferroviario, Jorge Salgado Villa, quien les comentó la necesidad que abran el paso a varias corridas del ferrocarril, ya que se está incumpliendo con la entrega de materia prima.Según sus cálculos, son 15 corridas diarias de trenes que están detenidas en Gómez Palacio y en la fronteriza ciudad Juárez.Ayer en un recorrido realizado por El Diario se pudieron detectar al menos tres instalaciones, que en un tiempo fungían como establos lecheros, y que se encuentran ubicados a un costado de la carretera que une a la comunidad de Congregación Ortiz y la cabecera municipal de Rosales.Dichas instalaciones quedaron obsoletas, luego que la actividad no fue redituable, uno de ellos era un establo que alcanzó su mayor crecimiento hace unos años.

