Liberan familia de cinco lobos mexicanos en Chihuahua

Ciudad de México— El lobo mexicano sumó una nueva esperanza de supervivencia, luego de que una nueva familia de esta especie fuera puesta en libertad en Chihuahua.La nueva familia está conformada por una pareja de cinco y diez años respectivamente, así como por sus tres hijos (dos machos y una hembra) de aproximadamente 19 meses de edad. A los cinco ejemplares se les colocaron collares de telemetría satelital para monitorear su actividad y desplazamiento, de acuerdo con autoridades ambientales.Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se trató de un logro del Programa de Acción para la Conservación del Lobo Mexicano, en el cual colabora la dependencia, junto con autoridades de Estados Unidos.El titular de la dependencia, Alejandro Del Mazo Maza, aseguró tras casi 30 años de reproducción en cautiverio “se alcanzó la población necesaria para poder realizar su reintroducción en vida libre”, pues actualmente hay 37 lobos mexicanos en vida salvaje.Además de la CONANP, en la liberación de esta nueva familia también participó la Universidad Autónoma de Querétaro, Grupo México (a través de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre Buenavista del Cobre), el Departamento de Caza y Pesca de Arizona (Arizona Game and Fish Department) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service).De acuerdo con información de la Comisión, el lobo mexicano está catalogado como subespecie “probablemente extinta en el medio silvestre”, por lo cual la liberación de más ejemplares es de gran relevancia para la recuperación de una especie emblemática en nuestro país.“La mayor amenaza que enfrentó la subespecie se dio en los (años) 50, cuando se implementaron campañas sistemáticas de erradicación de depredadores por parte del gobierno de Estados Unidos y de México. Sin embargo, después de haber desaparecido en vida libre por más de 40 años, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos para recuperar esta subespecie y reintroducirla a su hábitat natural”, explicó la CONANP en un comunicado.Al lobo mexicano se le considera, a nivel mundial, como la población de lobos en mayor riesgo de extinción. Sus medidas corporales varían entre 130 centímetros a 180 centímetros de largo, su altura va de 60 a 80 cm y el peso corporal promedio es de 33 kilos en machos y 27 kilos en hembras.

