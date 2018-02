Chihuahua— La soldado auxiliar oficinista Amelia Iveth Chacón Quezada fue la responsable de pintar el mural denominado “Predestinación”, mismo que fue develado ayer en las instalaciones de la Región Aérea del Noroeste, dentro del marco del 103 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.“La verdad es mi primer mural. Yo inicié el mural como civil pues venía los sábados por mi trabajo y la escuela, ya después ingresé como soldado y lo pude concluir en un período de nueve meses”, dijo.Detalló que para tal actividad fue apoyada por cinco hombres del Servicio Militar y de un teniente.La soldado, quien comenzó desde hace 10 años en el arte de la pintura, explicó que su reciente obra habla de la incursión del escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial.“Habla sobre las batallas, cuando fue hundido el buque (Potrero del Llano), de los aviones de la época, hay un águila, quise aprovechar el tragaluz”, narró.Sobre trabajar en un mural, señaló, “para mí como artista de las artes plásticas es como algo nuevo, no pensé que se pudiera ver esta oportunidad, pero me agrada que se tomen en cuenta porque nos da mayor crecimiento cultural.Lo mas difícil que me tocó pintar fueron las alas, las repetí como cuatro veces, no me gustaba la textura, finalmente lo hice”, dijo emocionada.Amelia Iveth utilizó la técnica en acrílico en su obra, para lo cual dio muchas capas de pintura, sin embargo éstas fueron delgadas pues manifestó, “no me gustan que se empasten”.Yo continúo pintando y estudiando, estoy cursando la carrera de Arquitectura. (Heriberto Barrientos)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.