Facturan restaurantes casi 85 mp al Congreso

Chihuahua— El Congreso del Estado pagó durante 2017 facturas por hasta 10 mil pesos, por concepto de consumos en restaurantes de prestigio en esta capital, reveló un informe del área de Transparencia del Poder Legislativo.Los gastos salen a la luz luego de que el pasado 6 de febrero los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria fueron criticados de manera severa por diferentes sectores de la sociedad cuando un video mostró a un grupo de mujeres raramuri que exponían sus poblemáticas mientras los legisladores desayunaban frente a ellas.El informe de Transparencia detalla los gastos por consumos en sólo 4 restuarantes de la ciudad, La Casona, La Calesa, La Garufa y Mochomos por un monto global de 84 mil 473 pesos con 90 centavos, de enero a noviembre del año pasado.Los nombres de los legisladores, o del personal del Congreso, que realizaron los cosumos no se detallan, pero el Informe, con resolutivo 04/01/01/05, establece que dichos montos fueron con cargo a la partida de Apoyos Distritales y en uno de los casos a Gastos de Presidencia.En las facturas individuales que se anexan por evento, hay algunas que superan hasta 10 mil pesos por consumo de comida y bebida, como la que tuvo lugar en La Casona el día 8 de Marzo por 10 mil 800 pesos, ó la factura expedida por el restaurante Mochomos, servicio de alimentos que implicó un costo de 10 mil 561 pesos.En La Calesa la factura de costo máximo por un servicio fue de 3 mil 642 pesos, correspondiente al 31 de julio y en La Garufa por 3 mil 508, el 9 de febrero.En global, La Casona recibió 37 mil 692.25, La Calesa 12 mil 858.50, La Garufa 8 mil 366.00, Mochomos 25 mil 557.15 pesos para un total de 84 mil 473 pesos con 90 centavos, en 25 facturas expedidas.De manera independiente al gasto anterior, el Congreso del Estado gastó 776 mil 474 pesos, tan sólo en su primer año de ejercicio para el pago de alimentos, bocadillos y coffe breaks que se ofrecen a los diputados, también de acuerdo a un informe proporcionado por el área de transparencia del Poder Legislativo.Tras la polémica que desató que las raramuri no fueran invitadas al desayuno de los legisladores, a través de su titular Francisca Jiménez, indicó que todos esos gastos deben transparentarse y reducirse, pues la comunidad no está de acuerdo con los privilegios de la clase política.

