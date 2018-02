Gastan 2.6 mdp en caravana de Corral

La Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, realizada por el Gobierno del Estado, tuvo un costo de 2.6 millones de pesos, informó el gobernador Javier Corral Jurado.Del total, dijo el mandatario, el Gobierno del Estado ha gastado, hasta el momento, un millón 451 mil pesos. El resto fue ‘donado’ en 74 depósitos por 1 millón 200 mil pesos.Agregó que también hubo aportaciones por alrededor de 2 millones de pesos en especie, a razón de 42 comidas, noches de hospedaje y otros servicios ofrecidos a los integrantes de la caravana.El gobernador Corral dijo que se trataba de un informe preliminar de los costos de la movilización, que inició en Ciudad Juárez el 20 de enero y terminó el pasado 4 de febrero en la Ciudad de México.Las cuatro cuentas de la Secretaría de Hacienda habilitadas para recibir donativos, siguen abiertas, informó Corral. Asimismo, mencionó que todavía no se facturan todos los gastos, por lo que podrían incrementarse las cifras.Antes de iniciar la movilización, el entonces coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, había calculado un gasto de 750 mil pesos por la renta de cinco camiones y dijo que sería una caravana austera.Corral defendió el gasto, reiterando que era una buena inversión.“He dicho que es la mejor, la más grande y a la vez la más pequeña inversión económicamente hablando que ha hecho el Gobierno de Chihuahua en muchos sentidos”, dijo.“Cuando la gente tiene confianza en su gobierno, cuando saben que los representa, no tienen ningún problema en darle dinero al gobierno para financiar una caravana como esta, ¿cuántos gobernadores pueden presumir esto?”, agregó Corral durante la entrega de reconocimientos a los participantes de la caravana y la inauguración de una exposición fotográfica del evento, llamado Testimonio de una batalla ciudadana.El costo de la caravana, detalló, incluye los vuelos hechos por él para participar en la movilización y regresar al estado, además del pago de propaganda, camisetas, autobuses, estancias, calcomanías, rotulados, comunicación y lo pagado a medios y cobertura, indicó.Ante funcionarios públicos y personajes que le acompañaron en la movilización como Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, el gobernador cuestionó a quienes se han manifestado a favor de conocer los costos de la movilización.“Hay toda una preocupación entre el oficialismo que nos ha combatido y varios de sus instrumentos políticos y en algunos medios, hay toda una preocupación por cuánto costó la caravana. Los que no se preocupaban por las botellas de 50 mil pesos que se tomaba el gobernador ahora están muy preocupados por el gastadero de la caravana”, dijo. (Itzel Ramírez / El Diario)

