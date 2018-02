Menor narra cómo su padre intentó degollarla

Hidalgo del Parral— "Ya me siento mejor, ayer si fue un día difícil pero gracias a Dios ya me encuentro mejor, no sentí nada pero luego pensé que iba a morir", así lo expresó la adolescente a quien su padre le cortara el cuello ayer por la mañana en la colonia Héroes de la Revolución de Parral.Yahaira Corral Payán, de 14 años, fue la menor que casi pierde la vida luego de ser atacada por su padre cuando ésta se dirigía a la escuela, el presunto agresor se dio a la huida y dejó a su hija tirada en la calle desangrándose."Iba a la escuela y de repente llegó mi papá y me abrazó, en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda, no sentí nada, luego me dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello, por un momento pensé que iba a morir", explicó Yahaira.Luego del ataque la menor expresó textualmente: "Sentí un hoyo en la garganta y después sentí mucha sangre en mis manos, mi amiga corrió asustada y un señor que pasaba en un carrito me subió, cuando desperté ya estaba en el hospital".El agresor identificado como Humberto Corral, padre de la afectada, se dio a la fuga con rumbo hacia el cerro al momento de cometer la agresión, hasta el momento no ha sido localizado.En entrevista la menor explicó que pasó momentos difíciles luego del ataque en su contra, sin embargo agradece a Dios y a la persona que la trasladó al hospital para que fuera atendida, de igual forma la madre de la víctima expresó que ella estaba laborando en la limpieza de la ciudad ya que trabaja en Servicios Públicos.Por el momento permanece internada en un hospital y recuperándose de la agresión.