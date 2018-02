'Politizan' acusaciones contra priistas: Meade

Chihuahua– Para el precandidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, el tema del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, debe llevarse en los tribunales y finalizar el proceso judicial correspondiente.En entrevista con El Diario de Chihuahua, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, manifestó que se debe privilegiar y apostarle por dar autonomía a los ministerios públicos para que ese tipo de indagatorias “se deslinden de manera adecuada y técnica, y demos el gran paso de despolitizar la justicia, y tecnificarla”.“No es ver qué piensa el Ejecutivo, si no que el MP tenga el respaldo y una autonomía, con los elementos necesarios para erradicar la corrupción”, acotó.Al insistírsele del factor que pudiera tener su cercanía con César Duarte durante sus varios encargos públicos federales, Meade señaló “mi afecto y mi amistad es con Chihuahua…lo que hice es para que a Chihuahua le fuera bien, como secretario de Hacienda, de Desarrollo Social, en Energía y en Relaciones. Ese aprecio y afecto es para que a Chihuahua le vaya bien”, añadió.Del gobierno encabezado por Javier Corral Jurado (PAN), el ahora abanderado priísta consideró debe atender las problemáticas del estado, como el incremento de la violencia y la reducción de los niveles de dinamismo económico.“Yo he venido a Chihuahua muchas veces y nunca he venido en caravana. Siempre he venido sólo, con las ganas de buscar los mejores resultados para Chihuahua. Dada la tendencia que tiene en esos números, se necesita una coordinación y compromiso con Chihuahua…desde Chihuahua”, agregó.También abundó en el asunto condenado por Corral de un mal trato fiscal a la entidad por parte de la Federación. “Me parece que en los últimos 3 años, Chihuahua ha recibido, más o menos, 6 mil millones de pesos adicionales de participaciones, en recurso ordinario, extraordinario, los que se desprenden por una mayor recaudación y lo transferido en activos carreteros”, puntualizó.En éste sentido habló de que en la entidad existen muchos retos y enfatizó en el tema de seguridad, “ya en Chihuahua sabemos lo que es la inseguridad, y tomó mucho para recuperarla. Si no estamos cercanos y cuidadosos, volveremos a ver una circunstancia que ya no queremos ver”, expresó.Fue cuestionado de igual forma sobre el debate de la legalización de la mariguana en México y del conflicto político que se ha tenido con Estados Unidos a raíz de la insistente declaración del presidente Donald Trump de edificar un muro fronterizo.En el primero de ellos, Meade consideró que debe generarse un gran acuerdo nacional, y no tener legalizada en unos estados sí y en otros no. “Debemos ponernos de acuerdo y enfrentar ese reto tomando todas sus dimensiones: de la salud, de las libertades y de la seguridad”.Mientras que de Trump apuntó que “hemos sido claros en materia de la política exterior, de la defensa de los intereses del país y de los mexicanos donde quiera que se encuentren. México tiene absoluta claridad y absoluta firmeza, y no puede, en esa defensa, dar ningún espacio”, finalizó. (Jaime Armendáriz/El Diario)