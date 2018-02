Paran federales patrullaje en la Sierra

Chihuahua– Los más de 250 elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal (PF) que llegaron al estado de Chihuahua el pasado 6 de enero, para sumarse al combate de los grupos criminales que operan principalmente en la región occidente, no han podido salir a patrullar ¡por falta de gasolina!.Fuentes de alto nivel de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron a este medio de comunicación que derivado del conflicto entre el Gobierno estatal y la Federación, no se ha logrado que el Gobierno de la República apoye con los gastos ordinarios de los agentes federales, quienes permanecen en sus estancias y hoteles convertidos en bases en las localidades de Cuauhtémoc, Madera, Casas Grandes y Guerrero, entre otras, trascendió.“Tiene la Fiscalía del Estado que conseguirles recursos hasta para la gasolina, eso es el colmo”, expresaron a El Diario los entrevistados, quienes pidieron la reserva de sus identidades.A poco más de un mes de la llegada a Chihuahua de los elementos federales en decenas de unidades, algunas blindadas, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) destacó en su momento que éstos permanecerán de forma “indefinida” con el propósito de brindar mayor seguridad y confianza a la ciudadanía.En una primera etapa los elementos federales se desplegaron en los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero, Madera, Casas Grandes y también han realizado operativos en Carichí y Namiquipa, con resultados de integrantes de bandas criminales detenidos.El titular de la CES, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, declaró a principios del mes pasado que “las fuerzas federales llegaron a fortalecer las acciones que desde el inicio de la administración hemos llevado a cabo. En conjunto, y con una plena disposición de colaboración, estamos seguros de que se podrán nulificar los hechos delictivos registrados en las últimas fechas”, sin embargo no contó con que el Gobierno federal no iba mandar recursos para la gasolina y otros gastos de los elementos enviados.La llegada de los más de 250 agentes de la PF fue el resultado de las gestiones realizadas en el centro del país por el gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal general, César Peniche Espejel, a raíz de la ola de violencia y asesinatos que afectan a la entidad. (Staff/ El Diario)

