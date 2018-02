Chihuahua– El Congreso del Estado está a la espera que el gobernador Javier Corral Jurado mande la propuesta de ley para la regulación de publicidad oficial, sin que hasta el momento hayan recibido algún documento en ese sentido y por ende no se ha iniciado a trabajar en ese tema.Así lo dio a conocer Jesús Villarreal Macías, coordinador de Acción Nacional (PAN) y presidente de la Junta de Coordinación Política, al precisar que de darse el debate en lo local, anunciado por el propio mandatario, tendrán que homologar la norma con la que, en su caso, se genere a nivel nacional.“Necesitamos homologarla con la Ley General. Y tener una regulación que sea acertada, y que proteja a todos en función de sus capacidades y dimensiones. Porque si no hay regulación, va a ser siempre un juego de ‘estira y afloja’, y es importante regular los recursos que se utilizan para la contratación de publicidad”, añadió.Hace varias semanas, el gobernador informó que se trabajaba en una iniciativa al respecto y que sería enviada al Congreso, no obstante el documento no ha llegado a la instancia legislativa.Desde su campaña, Corral Jurado hizo énfasis en la irregularidad del recurso público aplicado en medios de comunicación, pero a 16 meses de estar en funciones, no ha formalizado la propuesta para erradicar esa práctica.Apenas el miércoles pasado, 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas presentaron al Congreso de la Unión el documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, el cual tiene 80 días para hacer la legislación en la materia.Tras un amparo interpuesto por Artículo 19, el pasado 15 de noviembre de 2017, la SCJN ordenó al Congreso regular el uso de la Publicidad Oficial antes del 30 de abril de 2018.En este sentido se pidieron como criterios mínimos que la publicidad oficial no desaparezca, sino que sea regulada en una Ley General que atienda a los 3 niveles de Gobierno, con criterios de idoneidad, rendición de cuentas eficaz, transparencia y regulación en la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.También establecer contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada, y definir que la publicidad oficial debe ser siempre identificable; fomentar la pluralidad y a la diversidad, y el uso racional de los recursos públicos.

