Vamos a recuperar la seguridad: Meade

Chihuahua– El precandidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña, consideró que en el estado de Chihuahua urge trabajar en equipo y coordinación para recuperar la seguridad y la prosperidad que se empiezan a perder por el repunte de violencia registrado en los últimos meses.“No queremos regresar a un Chihuahua en donde la inseguridad impere, como hoy estamos viendo”, dijo el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA) en entrevista con El Diario.Consideró que el gobierno encabezado por el panista Javier Corral Jurado debe atender el incremento de la violencia y la reducción de los niveles de dinamismo económico que se empieza a perder en la entidad.El precandidato de la coalición electoral “Todos por México” aseguró que, de ganar la Presidencia, está preparado para trabajar con los gobiernos de oposición como el de Chihuahua, porque así lo acredita su trayectoria en la función pública.Sobre el tema del exgobernador César Duarte Jáquez, dijo que es un asunto que debe llevarse en los tribunales y finalizar el proceso judicial correspondiente.Durante su primera gira por la entidad, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón dijo que “he venido a Chihuahua muchas veces y nunca he venido en caravana. Siempre he venido sólo, con las ganas de buscar los mejores resultados para Chihuahua”.Lo fundamental ahora es “generar consensos” y “hacer política generosa”. “Lo que a mi juicio la experiencia da es que, cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja con presencia, cuando se trabaja con el corazón puesto en Chihuahua, eso hace mucha diferencia”, sostuvo en la gira de trabajo de unas seis horas en las que se reunió con empresarios y la militancia priista.El Diario (ED): En un tuit en el que anuncia su visita a Chihuahua dice que el estado merece recuperar la tranquilidad y la prosperidad con un gobierno de tiempo completo, ¿por qué?Meade (M): He caminado muchas veces por Chihuahua, es un estado grande, importante, del que nos sentimos muy orgullosos, un estado que lo hemos visto generar empleos, generar riqueza, la hemos visto generarse en la minería, en la agricultura, en la ganadería y en la industria de la transformación. Pero hemos visto en los meses recientes que empiezan a verse rebrotes de inseguridad, que empieza a verse menor dinamismo económico y es un estado que tiene que irle bien, no solamente por Chihuahua, sino por la importancia que tiene en el mundo y eso quiere decir que nos pongamos a trabajar, que nos coordinemos y que nos ocupemos de resolver por los retos de seguridad y de crecimiento que tenemos.ED: ¿Cree que el gobierno de Javier Corral no está haciendo su trabajo?M: Lo que creo es que lo que tenemos que hacer, darnos cuenta que Chihuahua ha dado una gran batalla para recuperar su seguridad. En Chihuahua y en Juárez llegamos a ver niveles de 220 homicidios por cada 100 mil habitantes y se redujo a la décima parte. No queremos regresar a un Chihuahua en donde la inseguridad impere y lo que hoy estamos viendo son tres veces más secuestros, que crecen los fraudes, el robo en casa habitación, el robo de vehículos y la delincuencia vinculada con el narcomenudeo, esas expresiones que vemos todos los días, que minan la confianza, se pierde la inversión y el empleo, ese es el Chihuahua que tenemos que recuperar y tenemos que recuperarlo en equipo.ED: ¿A qué le atribuye todos estos repuntes en materia de inseguridad?M: He venido trabajando por muchos años ya desde la Financiera Rural, en el Crédito, trabajando en la modernización de los cruces fronterizos, de la mano de los empresarios y lo que a mi juicio la experiencia da es que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja con presencia, con el corazón puesto en Chihuahua eso hace mucha diferencia.Sostiene que ante la tendencia de la violencia se necesita una coordinación y compromiso con Chihua-hua… desde Chihuahua.ED: ¿Es posible trabajar así con gobiernos de oposición como el de Chihuahua?M: He trabajado siempre con muchos partidos, con mucha gente, siempre he generado consensos. México lleva desde 1997 sin que ningún gobierno tenga mayoría y eso nos ha obligado a todos a trabajar en conjunto. No ha habido un solo paquete económico en 20 años que no haya tenido el voto de más de un partido y yo creo que si algo podemos acreditar en esta trayectoria de vida es que somos capaces de conciliar, de coordinarnos, de trabajar con todos y para todos y eso me parece que habla de una capacidad de hacer política generosa, política de empatía, saber que nadie tiene la verdad absoluta y que todos tienen algo que aportar en el ambiente, en el ánimo y en la construcción de una política pública que ayude.ED: ¿Qué política de seguridad es la que está planteado para mejorar las condiciones?M: Creo que tenemos que hacer varias cosas y que implican modernizar muchos de nuestros instrumentos y muchos de nuestros planteamientos. Implica enfrentar a las armas y dinero. Hemos planteado la necesidad de modernizar nuestra ley de extinción de dominio para que cuando veamos recursos en manos de la delincuencia organizada se los podamos quitar y después seguir el proceso de deslinde responsabilidades, quiere decir que nos pongamos de acuerdo en cómo definimos los delitos. Y, al final, sin olvidarse de los elementos fundamentales: una buena policía, bien pagada y con elementos confiables.Caso Duarte debe resolverse en tribunalesSobre el tema del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el precandidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, dijo que debe llevarse en los tribunales y finalizar el proceso judicial correspondiente.Manifestó que se debe privilegiar y apostar por dar autonomía a los ministerios públicos para que ese tipo de indagatorias “se deslinden de manera adecuada y técnica, y demos el gran paso de despolitizar la justicia, y tecnificarla”.“No es ver qué piensa el Ejecutivo, si no que el MP tenga el respaldo y una autonomía, con los elementos necesarios para erradicar la corrupción”, acotó.Ofrece a Juárez recintos fiscalesMeade también abundó en el asunto condenado por Corral de un mal trato fiscal a la entidad por parte de la Federación.“Me parece que en los últimos 3 años, Chihuahua ha recibido, más o menos, 6 mil millones de pesos adicionales de participaciones, en recurso ordinario, extraordinario, los que se desprenden por una mayor recaudación y lo transferido en activos carreteros”, puntualizó.ED: ¿Qué ofrece a los juarenses en materia fiscal?M: Hemos tenido, hemos planteado y habíamos trabajado, desde luego que es un tema que debemos revisar. Un elemento que fuera útil en materia de Juárez por la vía de recintos fiscales que permitiera que la transformación generara más eficiencia. Hemos trabajado con Juárez, por ejemplo, para pilotear programas de predespacho y hacer que la frontera se convierta en espacio de oportunidad. Hemos planteado con Juárez trabajar de forma tal que su proyecto de desarrollo se acompañe con presupuesto, que su proyecto de desarrollo se acompañe con recursos financieros de la Banca de Desarrollo, con recursos financieros de la banca comercial, que se acompañe con espacios de seguridad y de confianza, de coordinación, para que todos los elementos que hacen que Juárez sea competitivo se recuperen de forma tal que a Juárez le vaya bien.Durante la entrevista habló sobre el conflicto político que se ha tenido con Estados Unidos a raíz de la insistente declaración del presidente Donald Trump de edificar un muro fronterizo y dijo: “Hemos sido claros en materia de la política exterior, de la defensa de los intereses del país y de los mexicanos donde quiera que se encuentren. México tiene absoluta claridad y absoluta firmeza, y no puede, en esa defensa, dar ningún espacio”. (G. Minjáres/ J. Armendáriz/ El Diario)