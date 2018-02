Por balaceras, urgen simulacros en escuelas

Chihuahua— La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Patricia Estela Romo Chacón, destacó la urgencia de implementar una especie de simulacros de balaceras y ataques armados en las primarias, ante el repunte de la violencia y los recientes casos suscitados cerca de instituciones educativas.Patricia Romo, subrayó asimismo la importancia de atender psicológicamente a los alumnos de educación básica debido a los múltiples hechos delictivos presenciados por los menores de edad no sólo en la ciudad sino en varias partes de la entidad, algunos de éstos, cerca de sus escuelas.Apenas la semana pasada, un hombre fue ejecutado frente a niños, padres de familia y maestros de la Primaria Héroes de Nacozari, en la colonia Cerocahui, en Chihuahua.Varios hombres armados lo atacaron justo a la hora de la salida, lo cual provocó pánico entre los pequeños y personal docente.En tanto que el martes pasado, un hombre fue baleado al momento de abordar su vehículo, justo frente al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 1, en la colonia Rincones de San Felipe, lo cual sembró el temor entre maestros y padres de familias de los pequeños de preescolar.Mas aún, cabe referir que en septiembre pasado, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una primaria, en la cual trató infructuosamente de resguardarse de los sicarios que lo perseguían en la colonia Andrés Figueroa, en Ciudad Juárez. Los agresores entraron sin reparo alguno hasta ubicarlo y rematarlo.La representante de los padres de familia puntualizó que existe una preocupación general en todos los municipios de la entidad, principalmente los de la Zona Noroeste, Occidente y Norte, donde se han presentado gran cantidad de hechos violentos.“Las corporaciones de seguridad, la Fiscalía, así como las Direcciones de Seguridad Pública deben implementar mejores programas de prevención y claro que los simulacros podrían ayudar a estar preparados tanto los alumnos como los maestros y los padres. Hay que saber qué hacer cuando se presentan estas situaciones”, argumentó la también secretaria general regional de la Federación de Obreros y Campesinos de Cuauhtémoc de la CTM.Otro punto que Romo Chacón destacó es la necesidad de mejorar los operativos mochila en las escuelas primarias y especialmente en secundarias, ya que el riesgo de que los estudiantes lleven armas u objetos que puedan dañar a sus compañeros o a ellos mismos, está latente.Dijo que esto se debe a la falta de concientización sobre los peligros de la vida del crimen organizado, que en los pequeños suele ser un referente muy influyente y para lo cual, los padres en casa, los mismos maestros y la autoridad, son responsables de llevarlos por buen camino.Lo prioritario, puntualizó, es la atención psicológica para todos para tratar el trauma de ver a una persona morir de esa manera, pláticas preventivas de la situación de la violencia y cómo afecta a la sociedad, así como hacer comprender a los alumnos, el riesgo de una vida delictiva, a través de fomentar la convivencia familiar, así como el respeto a los demás.“Sabemos que las corporaciones no cuentan con suficientes personas capacitadas, pero sí necesitamos que no sólo vayan a las escuelas de manera esporádica; deben ser programas permanentes”, expresó la titular de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

