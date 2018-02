Chihuahua– El traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9, se realizará hasta que se haya aplicado el Protocolo de Estambul, señaló el gobernador Javier Corral.“No, hasta que se haga la certificación que se puso como condición, de un organismo internacional, que aplique estrictamente el Protocolo de Estambul, hasta entonces se hará de nueva cuenta el trámite, tal y como se había iniciado anteriormente”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre cuándo se haría el traslado del exsecretario general ajunto del PRI.“Primero habrá una solicitud para conocer la anuencia de cupo, toda vez que nos tienen que responder del Cefereso número 9. Ese traslado no podría realizarse si la anuencia de cupo se da en otro Cereso”, expresó.Javier Corral explicó que el acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernación establece el Cefereso número 9, que es jurisdicción de Chihuahua, “por eso es muy importante la anuencia de cupo, y luego ya todos los trámites para el traslado del detenido a ese Cefereso”.Respecto al proceso de extradición de César Duarte, señaló que todavía no ha recibido notificación de cuántas órdenes de aprehensión se han incluido en la solicitud de la PGR.En tanto, el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, reiteró que no tienen inconveniente en trasladar al Cefereso a Gutiérrez, mientras la autoridad federal, en este caso el Centro Federal de Readaptación Social número 9, les manifieste que puede recibirlo.“Existe la posibilidad claro de trasladarlo, nosotros no tendremos ningún inconveniente salvo que se cumpla con la transparencia debida para demostrar que se ha actuado con transparencia por parte del Gobierno del Estado”, puntualizó.El titular de la FGE manifestó que todo lo relacionado con Gutiérrez, quien permanece recluido desde el 20 de diciembre del año pasado en el Cereso número Uno de Aquiles Serdán, es de otra faceta con otra dinámica.Recalcó Peniche que no hay ventaja a favor del inculpado, independientemente de si está preso en un cereso estatal o federal, toda vez que su causas penales no van a cambiar de fuero, subrayó.

