Corral miente en caso Gutiérrez: CNDH

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, miente al afirmar que fue a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) que el organismo defensor de garantías fundamentales atrajo el caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, publica hoy La Jornada.Gutiérrez Gutiérrez se encuentra preso en un penal estatal acusado de desvío de recursos públicos para beneficiar campañas del Partido Revolucionario Institucional.El ombudsman nacional detalló que el caso se atendió debido a que el abogado del detenido interpuso una queja ante la CNDH, además de que se trata de un caso que, como dicta la ley, trasciende la frontera de lo estatal, independientemente de que la PGR también interviene en las indagatorias.El gobierno de Chihuahua acusa a Gutiérrez del desvío de recursos federales destinados para la entidad hacia campañas priistas.González Pérez señaló que el viernes pasado, durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el mandatario de Chihuahua aseveró que la CNDH indaga el caso por petición de la PGR, además de que visitó al inculpado en el penal en las mismas fechas que lo hizo la representación ministerial federal.“Es falso. Hay una queja del abogado y fuimos nosotros de manera independiente. Chequen las fechas en que fue PGR y en las que fuimos nosotros. Lo que se aseveró el viernes (en el noticiario de Aristegui), de que habíamos atendido a petición de PGR y habíamos ido con ellos, no corresponde a la veracidad”, sostuvo en entrevista tras la presentación del "Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la administración pública federal", efectuado este mediodía.“El Estado mexicano tiene una institución que en los hechos ha mostrado su independencia y autonomía, decimos las cosas como las observamos y con las pruebas que tenemos. Este no será un caso excepcional, lo analizaremos como lo hemos hecho con otros casos”."Si lo que le atribuyen que dijo es como lo dijo, de que habíamos acudido a petición de PGR, es falso. Y que habíamos acompañado a PGR, también es falso. Lo verán ustedes: las fechas en las que hemos ido al penal. No sé si (Corral) esté confundido de quién estuvo ahí, el agraviado no quiso que tuviera intervención la comisión estatal (de derechos humanos), a lo mejor es una confusión del señor gobernador".Aseguró que la resolución de la CNDH sobre el caso de Gutiérrez Gutiérrez será objetiva, imparcial, independiente y neutral, pues se basará en las evidencias que el equipo del organismo nacional observe.Subrayó que el organismo a su cargo lo que hace en éste y todos los casos que analiza, es una valoración técnico-jurídica para determinar si hubo o no violación a los derechos humanos de los quejosos. “Nosotros estamos ajenos a las contiendas o diferencias políticas”.“Le hicimos las valoraciones médico-psicológicas, volvimos a ir la semana pasada, pedimos toda la información del caso y la CNDH como en todos los casos se pronunciarán con neutralidad, objetividad, imparcialidad”.Informó que el organismo a su cargo está muy avanzando en la indagatoria del caso, y se espera que en breve se pueda tener las conclusiones. Ya se visitó al quejoso, ya se pidió la información correspondiente tanto a autoridades federales y estatales y se han hecho de más datos para poder emitir la resolución correspondiente

