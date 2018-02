Chihuahua– La actitud evidenciada de los diputados, de desayunar mientras atendían un problema con representantes indígenas, refleja la discriminación que hay y a la vez el privilegio que tienen los representantes populares, consideró Francisca Jiménez, de la Red de Participación Ciudadana.Indicó que todos esos gastos deben transparentarse y reducirse, pues la comunidad no está de acuerdo en los privilegios de la clase política, dijo. Reiteró que esa acción demuestra que el tema de erradicar la discriminación sólo está en el discurso, y no en los hechos.Esa problemática se registró el martes por la mañana en el piso 18 de la Torre Legislativa, en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, a donde acudieron integrantes de comunidades rarámuris asentadas en esta ciudad, que han sufrido algunos problemas en cuanto a los terrenos que ocupan, así como otros abusos.Ellos asistieron a la reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso, encabezada por los coordinadores, subcoordinadores y representantes de partidos políticos, y expusieron la problemática sentados en unas sillas frente a las mesas ocupadas por los congresistas mientras éstos desayunaban.Por su parte la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) condenó la forma en que los congresistas llevaron a cabo esa reunión del martes pasado.Los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua “Carlos Díaz”, “Infante” y “Carlos Arroyo”, son propiedad de la organización Asentamientos Tarahumares A.C., organización que previo contrato de arrendamiento, cobra a cada una de las 105 familias que ocupan las viviendas, una renta promedio de 100 pesos al mes.La Coepi refirió que dicha asociación ejerce presión a los arrendatarios para que sean puntuales con el pago, y en caso de no ser así promueven el desalojo.Así ocurrió con dos familias del asentamiento “Carlos Arroyo”, atendidas ya por esa dependencia estatal, y turnadas a un departamento jurídico.

