Arrecian protestas contra Gobierno estatal

Chihuahua— Ante la falta de respuesta de las autoridades para negociar una plataforma que mejore el precio de frijol, productores del Frente Democrático Campesino (FDC) tomaron ayer la casetas de peaje de Sacramento y mantuvieron el bloqueo en la de Cuauhtémoc.Los manifestantes calificaron de “sordo, insensible y ser totalmente cerrado” al Gobierno del Estado, por negarse cumplir el programa de vivienda rural y ofrecer solo 5 de los 12 millones de pesos que se comprometió aportar desde febrero del 2017, lo cual no les fue aceptado.En tanto que los productores de leche del sector social también mantuvieron el bloqueo de las vías del ferrocarril en Delicias.Miguel Ángel Colunga, presidente del Sistema Producto Frijol, y Pedro Torres, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Productores Comercializadoras, anunciaron el levantamiento del bloqueo que iniciaron el lunes en Palacio de Gobierno, pero advirtieron que volverán la próxima semana.Adelantaron que la movilización social campesina apenas empieza y la retomarán con mayor fuerza con acciones que van desde la toma de casetas de peaje, bloqueo de carreteras y paralización de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Recaudación de Rentas en la entidad.Ever Castillo, secretario general del FDC, cuestionó que si las familias rurales hicieron el esfuerzo para reunir los 15.8 millones de pesos acordados, por qué el Estado no puede hacer lo propio para cumplir con el compromiso de las dos mil 500 acciones de vivienda.Colunga dijo que el Gobierno debe dejar el pretexto de que no tiene dinero para evadir los compromisos de los programas y el pago de proveedores.“Ya tienen un año en el gobierno y es tiempo suficiente para que pusieran en orden las finanzas e hicieran una buena proyección del gasto”, expresó.Castillo, Colunga y Torres, entre otros, sostuvieron ayer una reunión con el director general de la Coesvi, Carlos Borruel, con la idea de destrabar el programa de vivienda rural, pero no se logró el objetivo.El funcionario dijo que el gobierno no tiene recursos para cumplir al cien por ciento con la demanda y a cambio ofreció aportar cinco de los 12 millones de pesos que se debía y seguir gestionado el resto.La propuesta fue rechazada inicialmente por los productores y salieron a exponer el ofrecimiento a las familias que mantenían el bloqueo de las calles frente a Palacio de Gobierno desde el pasado martes, quienes tampoco aceptaron el ofrecimiento.Ante eso, Colunga habló con los productores para regresar a sus comunidades para reorganizarse y retomar la lucha con una mayor fuerza.Sobre las afectaciones a los ciudadanos de Chihuahua, dijeron que bloquearon las calles por necesidad y para exigir al gobierno que cumpla con sus compromisos.Recordaron que el programa de vivienda rural comprometido con el FDC está proyectado para 16 municipios que comprende 2 mil 500 paquetes de materiales, por los cuales los productores ya pagaron 15 millones 800 mil pesos.El Gobierno del Estado se comprometió a entregar a cada familia 20 sacos de cemento, 10 láminas de 16 pies y 15 polines de 4 pulgadas para la autoconstrucción y ampliación.A la fecha, se entregó al cien por ciento el cemento en los 16 municipios que comprendía el programa, repartió la lámina solo en seis y no ha hecho lo propio con los polines en la totalidad de los ayuntamientos.Los municipios en que se lleva a cabo el programa son Zaragoza, Gómez Farías, Madera, Namiquipa, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Bachíniva y Satevó, entre otros.Colunga dijo que en los 30 años de lucha del FDC nunca habían visto tanta cerrazón de un gobierno, sin olvidar que en las anteriores administraciones también se realizaron diversas movilizaciones para que escucharan las demandas de los productores.La diferencia es que en las otras administraciones por lo menos se instalaban mesas de negociación y análisis, y en esta no se pudo, no escuchan y creen que sólo ellos tienen la razón, concluyó.En tanto, comerciantes de la zona centro se quejaron de que el cierre de las calles aledañas al Palacio de Gobierno por manifestaciones les impacta en sus ventas. (Orlando Chávez), debido a que varios de sus clientes acuden con poco tiempo y descienden de sus vehículos de manera rápida, pero al estar cerradas las vialidades dejan de llegar.Expusieron que el impacto es en todo el sector debido a que se afectan las rutas de los camiones y el tráfico es desviado por otras vías.Personal de un negocio ubicado a media cuadra del Palacio de Gobierno comentó que el martes fue el día que resintieron más el cierre debido a que se dio de manera abrupta y ocasionó que quedaran dentro de la zona en la que no había tráfico.Esto provocó que los clientes que normalmente acuden a sus instalaciones no pudieran llegar y fueran desviados por otras calles, mientras que ayer, como ya se sabía del bloqueo, los clientes dejaron sus autos en puntos más lejanos.A unos pasos de ese negocio, el personal de otro dedicado a la venta de comida expuso que sí les afectó el bloqueo, pero gracias a que venden platillos a personas que trabajan en el centro de la ciudad la afectación fue menor.Sin embargo esperaban que el cierre de calles solamente fuera por unas horas y el hecho de que se extendió por más de un día les preocupó.Indicaron que las manifestaciones se han convertido en un problema constante, pero para otros negocios tiene su lado positivo, ya que los manifestantes también compran algunas cosas en las tiendas del centro, en especial refrescos y comida. (Con información de Orlando Chávez)