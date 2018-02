La bancada del PAN en el Congreso del Estado ha usado su mayoría para bloquear cuando menos en cuatro ocasiones los exhortos con carácter de urgente propuestos por la oposición para que el Gobierno del Estado rinda cuentas sobre diferentes acciones.El martes pasado el blanquiazul votó en contra de que se solicitara al Ejecutivo de manera urgente un informe sobre los recursos públicos y privados usados en la Caravana por la Dignidad, además de los funcionarios que participaron en ella.Antes, el 25 de mayo de 2017 la fracción panista votó en contra de un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Javier Corral una explicación sobre la naturaleza de los recursos utilizados para viajar el 14 de mayo al Estado de México a un acto de campaña de la entonces candidata a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota.En aquella fecha, con 13 votos en contra y 11 a favor, los legisladores impidieron que el asunto fuera siquiera discutido, al no aprobarse que fuera de resolución urgente.La propuesta solicitaba al Ejecutivo local informar al Congreso la fecha y hora de los vuelos, tanto de ida como de regreso, los nombres de los tripulantes y la especificación de si los traslados habrían sido en avión privado, comercial o si se habría usado la flotilla del Gobierno del Estado.Turnada a la Junta de Coordinación Política, la iniciativa permanece pendiente de dictamen desde el 30 de mayo, cuando llegó a esa instancia legislativa.El 7 de septiembre se planteó al pleno un exhorto urgente para solicitar a la Secretaría de Gobernación federal para que investigara en breve sobre la posible violación a la reglamentación sobre símbolos patrios por el uso en días anteriores de un escudo nacional con la serpiente en color azul en edificios públicos de la ciudad de Chihuahua.El blanquiazul frenó que el exhorto fuera considerado de urgente resolución, por lo que la iniciativa, presentada por la diputada priista Adriana Fuentes, entró a su estudio en comisiones y se dictaminó a favor una semana después, en vísperas de la celebración de las fiestas patrias.La propuesta, que al final fue desechada con 14 votos en contra de los panistas y 13 a favor del resto de las fracciones y turnada a la Comisión de Educación y Cultura.El 10 de mayo del año pasado la mayoría panista frenó en el Congreso una iniciativa para que el gobernador Javier Corral no aceptara la renuncia de Carlos Angulo Parra al cargo de coordinador de Gobierno Abierto a menos de que se presentara un informe de resultados de su gestión.La diputada Isela Torres, del PRI, presentó un exhorto para que, con carácter de urgencia, se conminara al Ejecutivo a que exigiera a Angulo un reporte del trabajo que por siete meses desempeñó al frente de la Coordinación de Gobierno Abierto.“Si decidió ‘abandonar el barco’ tan temprano, por lo menos que informe con claridad a los chihuahuenses sobre los propósitos de su trabajo, las acciones realizadas y sobre todo los resultados específicos que haya logrado en los siete meses que ocupó el cargo que le fue conferido”, mencionó la priista Torres.Con 14 votos en contra (la mayoría de diputados del PAN) y apenas nueve a favor, el Congreso frenó la votación del exhorto, al no considerarlo de urgente resolución.El 14 de agosto se exhortó al Ejecutivo para que de forma inmediata presentara un informe de los gastos del evento “Encuentro Chihuahua”, realizado el 4 del mismo mes.En esa ocasión se aprobó el exhorto por la Comisión Permanente y con seis votos a favor, siendo la diputada Blanca Gámez la única panista que lo votara a favor.El resto de los diputados del PAN de la Permanente, Gustavo Alfaro, Nadia Siqueiros y Jesús Valenciano se abstuvieron.En el caso de la propuesta presentada esta semana, se buscaba además que se informara qué funcionarios del Gobierno del Estado habían participado en la movilización, realizada del 20 de enero al 4 de febrero, si habían solicitado licencia y si gozaron de sus percepciones económicas como servidores públicos mientras estaban en la caravana.Miguel La Torre, excoordinador de los diputados del PAN, explicó que la bancada blanquiazul votaría en contra por considerar el tema terminado, además indicó que si alguna persona tenía interés en conocer los gastos de la movilización podía hacer uso de su derecho a la información pública.Con los 15 votos en contra de los diputados presentes del PAN más el voto de Miguel Vallejo, representante de Movimiento Ciudadano, se negó que la iniciativa fuera de urgente resolución, por lo que pasó a comisiones.

