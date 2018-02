Chihuahua— Las múltiples ejecuciones registradas en esta ciudad obedecen al descontrol que existe entre las células y bandas del crimen organizado, principalmente entre el brazo armado “La Línea” y “Los Mexicles” al servicio del Cártel de Sinaloa, revelaron agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito.“Están limpiando la plaza y lo lamentable es que si por ejemplo van ellos por algún distribuidor de droga contrario y en ese momento hay una, dos o más personas junto con él adquiriendo drogas u acompañándolo, acaban con todos”, expresaron los entrevistados, quienes pidieron se reservaran sus nombres.Dijeron que los sicarios en su mayoría actúan bajo el influjo de las drogas y no les importa que las otras personas nada tengan que ver.Sobre la muerte de Héctor Murillo Tavares, alias, “El Cochiloco”, se dijeron extrañados de que si esa persona era un distribuidor importante de estupefacientes, careciera en ese momento de protección.“Lo más seguro, por la forma en que se cometió el ataque y se puede observar en el video, es que dentro de esa instalación haya estado algún ‘halcón’ del grupo contrario, comentaron.Los agentes policiacos señalaron que los homicidios ocurren a plena luz del día y con impunidad toda vez que las Policías municipal y estatal presentan evidentes fallas en sus protocolos de reacción ante los sucesos de sangre.“Por ejemplo es muy claro observar, cuando los asesinos atacan, todos las patrullas y los elementos se concentran en la escena del crimen, pero no se observa un protocolo de persecución eficiente, donde las Policías realmente se distribuyan por sectores y calles aledañas en la tarea de perseguir a los responsables”, explicaron.De ahí que las detenciones en flagrancia de los sicarios sean mínimas, quienes no respetan la vida de sus enemigos así estén afuera de escuelas, en pleno Centro Histórico o en calles y avenidas transitadas, abundaron.“Cada célula criminal, aun siendo de un mismo cártel trabaja con independencia y autonomía, hay una organización delincuencial fraccionada en la ciudad de Chihuahua, donde las autoridades poco han podido hacer para desarticularlas”, señalaron los informantes.

