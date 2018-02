Aun cuando la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Chihuahua anunciaron que parte del acuerdo del sábado fue que Human Rights Watch (HRW) aplicara el protocolo de Estambul al exdirigente priista Alejandro Gutiérrez, dicha organización internacional descartó ayer participar en tal prueba de detección de tortura.“Lamentablemente, el fin de semana me percaté que en una comunicación formal oficial de un acuerdo alcanzado entre (…) el secretario de Gobernación y el gobernador (Javier Corral), se mencionaba en uno de los párrafos la participación de Human Rights Watch en la verificación de las condiciones de detención del señor Gutiérrez Gutiérrez, lo cual no es correcto”, dijo el director para las Américas de tal organización, José Miguel Vivanco.“No corresponde a nuestra posición, por cuanto hasta esa fecha no habíamos respondido a la solicitud. El lunes, ayer, le hice llegar al gobernador a través del fiscal esta nota formal en la que explicamos ‘no es un problema de recursos, no es que no tengamos los recursos, es que nosotros no hacemos esto, nosotros no somos una entidad que verifica, que evalúa las condiciones médicas de un detenido de acuerdo al protocolo de Estambul”, agregó Vivanco en entrevista con Aristegui Noticias, en la Ciudad de México.La participación de HRW en el caso de Gutiérrez fue anunciada el pasado sábado como parte de los acuerdos alcanzados por Corral y el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cuyas administraciones cruzaron acusaciones por la detención del exdirigente nacional priista preso en la ciudad de Chihuahua y cuya defensa busca trasladar al Centro Federal de Readaptación Social 9, ubicado en Juárez.“El acuerdo alcanzado es que, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul”, dice el documento difundido por Gobernación.Entrevistado ayer después de Vivanco por la periodista Carmen Aristegui, Corral se dijo “sorprendido” por lo reportado por el titular de HRW, “toda vez que al principio él mostró disposición”, dijo el panista.Corral agregó que la certificación de que no ha habido tortura a Gutiérrez es necesaria debido a que el PRI busca “fabricar” ese delito para cambiar la prisión preventiva dictada a Gutiérrez por otra medida cautelar.“Por supuesto nos oponemos a que esa medida pueda ser revertida, porque sí creemos que él pueda darse a la fuga, evadirse de la acción de la justicia”, dijo Corral.Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta 2016, fue detenido en Coahuila el pasado 20 de diciembre, acusado por delitos de peculado en el estado de Chihuahua.