Mata a su pareja y se suicida

Chihuahua— La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (FEEPyMJ) informó que todas las evidencias arrojan a que el reo Alain Reyes Robledo presuntamente cometió homicidio de su pareja sentimental identificada como Sofía Marina Talamantes Moreno a quien asfixió en el horario de visita conyugal en el Cereso de Aquiles Serdán el pasado lunes para luego él ahorcase dentro de la habitación.La dependencia reportó que en promedio la visita conyugal dura tres horas y ese fue el tiempo que utilizó el agresor para asesinar a su pareja sentimental, y luego quitarse la vida.Ambas personas estaban bajo proceso penal y no habían recibido sentencia.Sobre el motivo que detonó la agresión, las autoridades no lograban este martes precisarlo, asimismo no descartaban algún posible ataque de celos por parte del varón.Fue el pasado lunes cuando los elementos de seguridad y custodia del penal encontraron sin vida a ambas personas dentro de la habitación del penal.Sofía Marina Talamantes Moreno se encontraba interna en el Cereso femenil uno, habiendo ingresado bajo proceso penal en el mes de diciembre de 2017 por el delito de robo de vehículo con violencia cometido junto con su pareja sentimental.Siendo las 14:00 horas, horario en el que finaliza la visita íntima, el personal de seguridad y custodia penitenciaria localizó a ambos sin vida en la habitación, por lo que se dio aviso al personal médico quienes ya no detectaron signos vitales de los procesados.De igual manera se dio parte al agente del Ministerio Público para que iniciará las investigaciones y determinara las causas de los fallecimientos.Hasta antes del cierre de esta edición continuaba pendiente los resultados de la necropsia practicada a los cadáveres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.