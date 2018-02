Ataques son para calentar la plaza: Corral

Los eventos violentos de alto impacto que ocurren en Chihuahua, como el ataque en un palenque la noche del sábado, se cometen para “calentar la plaza”, declaró el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, en una entrevista ayer por la mañana en un noticiero radiofónico de la Ciudad de México.Indicó que las autoridades tienen información, proporcionada por detenidos relacionados con grupos que operan aquí, de que los mandan a cometer este tipo de delitos con el afán de desestabilizar el gobierno, dijo en el programa de la periodista Carmen Aristegui.Citó como ejemplo que se da el acuerdo con el Gobierno federal para que Chihuahua reciba 900 millones de pesos y enseguida sus detractores, principalmente de José Antonio Meade y el partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizan los hechos para desacreditarlo.Corral Jurado señaló que cuando se dan declaraciones de su gobierno trascendente, entonces ocurren hechos atípicos como balaceras y ejecuciones múltiples, lo que “se sale” de las disputas típicas entre bandas, que se matan unos contra otros, pero hechos como el del sábado no sólo tienen el propósito de ejecutarse entre ellos.Además, estos hechos son utilizados por voceros del PRI, quienes aprovechan cualquier declaración del gobernador y los hechos violentos que ocurren en el estado para criticar a la función pública.Corral dijo que se ha vivido un año muy violento en todo el país en torno al narcotráfico, pero los eventos que ocurren en el estado se “salen de lógica”.“No lo podemos disociar de que nos quieren ‘calentar la plaza’ para desestabilizar al gobierno”, expresó.Para tratar de evitar que se cometan más crímenes, agregó, se está reforzado estrategia la estrategia de seguridad y el gobernador tiene reuniones constantes con los mandos y les ha pedido que estén alertas de lo que ocurre.De lo que no tiene dudas, es que el PRI aprovechará cualquier evento violento para usarlo en su estrategia de descalificación al Gobierno estatal.La clausura definitiva de establecimientos en los que se han registrado hechos de sangre no es la solución para acabar con la violencia, aseguró el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, al indicar que es necesario un mayor esfuerzo para erradicar situaciones que pongan en riesgo la integridad de la población.Dijo que los permisos para peleas de gallos o carreras de caballos los otorga la Federación.Señaló que es necesario establecer mejores estrategias para el combate a la violencia e inseguridad, e indicó que al cerrar un bar o centro nocturno se debe tomar en cuenta la afectación que se da a los propietarios, pues invierten en ellos y en muchas ocasiones por situaciones ajenas a ellos llegan individuos y acribillan a los ahí presentes.Mencionó que es difícil controlar estos ataques o prever cuando se van a presentar, por lo que indicó que la sociedad juega un rol determinante y el esfuerzo debe ser compartido junto con las autoridades gubernamentales para cambiar la realidad que se vive.

