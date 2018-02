Palenque 'clandestino' a la vista de todos

Chihuahua— El Club Gallístico Santa María, donde el sábado pasado se registró un ataque a balazos que acabó con la vida de seis personas y dejó heridas a otras 14, operaba con regularidad y a la vista de quien pasara por ahí, ya que incluso tiene un vistoso anuncio y no está situado en un sitio remoto y escondido, sino justo al lado de un motel en el kilómetro 10.5 de la carretera rumbo a Cuauhtémoc.No obstante, las autoridades aseguraron que desconocían su existencia.Joel Gallegos, director de Gobernación estatal, dijo que el establecimiento carecía de permisos para operar con ese giro, mientras que la Delegación de la Secretaría de Gobernación, que regula juegos de azar y sorteos, tampoco tenía registro alguno.Comentó que el palenque ya fue clausurado y recalcó que cuando existen cruces de apuestas le corresponde a la Secretaría de Gobernación federal atender su operación, ya que es la instancia que entrega los permisos para esos giros.Según el funcionario, Gobernación municipal también debe dar un permiso para que se desarrolle un evento como la pelea de gallos y si va a existir la venta de cerveza y su consumo va a desarrollarse en el interior del inmueble, entonces le corresponde a la instancia estatal.“No se había dado ningún permiso para este evento, por lo que una vez que se suscitaron estos lamentables hechos, a petición de la Fiscalía General del Estado se procedió a clausurar el lugar”, dijo. Expuso que es la propia Fiscalía la que se encarga de las investigaciones.En contraste, los ciudadanos sabían de ese sitio y de otros que operan con la misma denominación de club gallístico, aun cuando entre sí no estén relacionados, pero sí tienen en común el desarrollo de peleas de gallos, la venta y el consumo de cerveza durante las retas y en especial las cuantiosas apuestas que se realizan en el marco de estas actividades.En el 2009 se inició la construcción del edificio que alberga el Club Gallístico Santa María, que mantiene un adeudo de 30 mil 206 pesos en el Predial desde el 2016, según documentos de la Dirección de Catastro del Municipio de Chihuahua.Además, de acuerdo con el expediente 453036-004, no hay datos que comprueben la posesión ni el título de esa propiedad dentro del predio.El club para peleas de gallos fue erigido como una bóveda hace aproximadamente diez años, en el mismo terreno donde actualmente está asentado el motel Escondida.Tiempo después se construyó una ampliación que conecta al hostal con la gallería.El dueño del predio es José Luis Gutiérrez Ortiz. A pesar de que en los expedientes de Catastro no existen documentos recientes que avalen un título de propiedad a su nombre, tampoco hay registro de un acto de compraventa del predio.César Komaba Quezada, subdirector de Tesorería Municipal, dijo que aunque el expediente de Catastro no contenga un título de propiedad, el dueño del predio podría contar con un título parcelario, el cual otorga el Registro Agrario Nacional.Ni el motel Escondida ni el Club Gallístico Santa María están constituidos como sociedades mercantiles ante el departamento de Comercio del Registro Público de la Propiedad.De no contar con los documentos necesarios para la reapertura del recinto de peleas de gallos, las autoridades deberán proceder a clausurar el lugar de forma permanente, explicó Komaba.

