'Bloquea' PAN entrega de cuentas de caravana

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso impidió que se solicitara al Ejecutivo de manera urgente un informe sobre los recursos públicos y privados utilizados en la Caravana por la Dignidad.Con el voto en contra de todos los diputados panistas para que fuera considerado asunto de urgente resolución, la iniciativa propuesta por la coordinadora del PRI, Isela Torres, pasa para su estudio a Comisión, donde pueden pasar meses antes de ser dictaminada.“Propongo requerir un informe detallado de los recursos públicos utilizados en la ‘Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor’, así como un desglose de todos los conceptos de gastos. Es necesario que se informe de manera detallada cuáles son los patrocinadores y el respectivo desglose de los recursos que se recibieron por medio de éstos”, indicó la diputada Torres.La iniciativa buscaba además que se informara qué funcionarios del Gobierno del Estado habían participado en la movilización, realizada del 20 de enero al 4 de febrero, si habían solicitado licencia y si gozaron de sus percepciones económicas como servidores públicos mientras estaban en la caravana.Miguel La Torre, excoordinador de los diputados del PAN, explicó que la bancada blanquiazul votaría en contra por considerar el tema terminado.“A nombre del grupo parlamentario del PAN estamos en desacuerdo con el contenido de este exhorto porque es polemizar con un tema que ya fue finiquitado por ambas instancias de gobierno. Aunque pudieran dársele tintes políticos ya se le dio carácter de oficial”, aseguró.La Torre dijo que si alguna persona tenía interés en conocer los gastos de la movilización podía hacer uso de su derecho a la información pública.“Si se requiere alguna información sobre el tema para eso tenemos al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública donde pueden solicitar la información de cualquier actividad”, aseguró el panista.Pedro Torres, de Morena, secundó la propuesta de pedir claridad en los gastos de la caravana.“Lo que aquí se exige es nada más transparencia y rendición de cuentas. Participaron funcionarios en horas o días de trabajo... hubo gente que estuvo los 15 días y es de justicia que los chihuahuenses conozcan quienes estuvieron ahí, con licencia, con goce de sueldo, saber cuánto se gastó y si hay patrocinadores que se les cargue al partido”, aseveró.El diputado de Morena consideró que la Caravana por la Dignidad fue una movilización de carácter electoral y partidista.En el mismo sentido se pronunció Alejandro Gloria, coordinador de los diputados del Partido Verde, al señalar que el gobernador Javier Corral debió haber usado los canales institucionales para el pago de los recursos federales exigidos en la movilización.“Si vamos a hacer una gestión ante la Federación es en la Ciudad de México, no en Monterrey, no en Durango, no andarnos candidateando por todo el país”, aseguró Gloria.Exigió, como el resto de los grupos parlamentarios, salvo PAN y Movimiento Ciudadano, aprobar la iniciativa con carácter de urgente para conocer a la brevedad los gastos de la caravana.“Si todo es claro y transparente y se hizo de buena voluntad, ok. Demuéstrenos a todo el pueblo de Chihuahua cómo le hicieron”, soltó Gloria.Con los 15 votos en contra de los diputados presentes del PAN más el voto de Miguel Vallejo, representante de Movimiento Ciudadano, se negó que la iniciativa fuera de urgente resolución, por lo que pasó a comisiones.Inmediatamente después de la discusión de la iniciativa de la diputada Torres, Blanca Gámez, del PAN, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión llamar a comparecencia al titular de la Secretaría de Hacienda para explicar las operaciones del Ramo 23.Gámez dijo que la transparencia en la ejecución de dicho ramo, que queda a discrecionalidad del Ejecutivo federal, es fundamental para la rendición de cuentas y el reparto equitativo de los recursos.“Acaban de votar que no se transparenten los gastos de la caravana, pero piden que se transparenten los gastos del Ramo 23, sean congruentes”, dijo Pedro Torres a sus compañeros del PAN.Este exhorto, sin embargo, fue aprobado, con el voto a favor de la bancada panista. (Itzel Ramírez / El Diario)

