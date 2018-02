Chihuahua— Cansados de esperar por un año el cumplimiento del programa de vivienda rural para 16 municipios que comprende 2 mil 500 paquetes de materiales, por los cuales ya pagaron 15 millones 800 mil pesos, más de 300 familias asociadas al Frente Democrático Campesino bloquearon ayer las calles frente a Palacio de Gobierno para demandar una solución inmediata.También exigieron a las autoridades, una mayor sensibilidad a la demanda de mejorar el precio al productor del frijol y de la leche, ya que con los 14 pesos que reciben por kilo de semilla y los 6.10 por litro de lácteo, no sacan ni los costos de producción.Ante representantes del gobierno criticaron que la administración no tenga dinero para responder por un programa de obra de vivienda para el sector rural, convenido desde febrero de 2017, cuando hasta las mismas familias de los campesinos hicieron el sacrificio y hasta solicitaron préstamos con intereses para aportar los 6 mil 300 pesos que se les pidió.El Gobierno del Estado se comprometió a entregar a cada familia 20 sacos de cemento, 10 láminas de 16 pies y 15 polines de cuatro pulgadas para la autoconstrucción y ampliación.A la fecha, sin embargo, se entregó al cien por ciento el cemento en los 16 municipios que comprendía el programa, se entregó la lámina solamente en seis y no se ha hecho lo propio con los polines en la totalidad de los ayuntamientos.Las autoridades estatales encabezadas por Martín Solís, director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, pidieron 48 horas más para hacer una propuesta de solución, con base en la disponibilidad de recursos.Justificaron que por falta de recursos, muchos programas se quedaron sin desarrollar al cien por ciento e incluso se tiene atraso en el pago de diversos proveedores del Gobierno del Estado.Destacaron que el programa de vivienda con el FDC, es de los que más avance tuvo en la entidad.No obstante, los productores dijeron que no podían salir a decir a la gente que espere más tiempo, porque el gobierno no tiene dinero para resolver el problema de la vivienda.Cuestionaron el que sí se haya hecho una inversión considerable para llevar a cabo la caravana de la dignidad hasta la Ciudad de México, pero no se tengan recursos para atender las demandas de los productores.Preguntaron entonces, ¿para qué sí tiene dinero el Gobierno del Estado? Y adelantaron que en 48 horas, seguramente la respuesta que obtendrán es que no hay dinero y tendrán que esperar más, cosa que ya no están dispuestos a aceptar.Aseguraron que no volverán a sus comunidades hasta no tener una solución integral a su demanda de vivienda, lo que implica que aquí permanecerán los manifestantes provenientes de los municipios de Zaragoza, Gómez Farías, Madera, Namiquipa, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Bachíniva y Satevó, entre otros.También insistieron en que el gobierno estatal convoque a Aserca y Sagarpa, para establecer una acción concertada entre el gobierno federal y Estado, acopiadores y productores de frijol para suscribir un acuerdo de mejora del precio del frijol para el productor, de modo que en lugar de los 14 pesos que reciben ahora, se les pague por lo menos a 17 pesos el kilo.