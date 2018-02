Desisten practicar Protocolo de Estambul a Gutiérrez

Representantes de Human Right Watch (HRW) desistieron practicar el Protocolo de Estambul a Alejandro Gutiérrez con el argumento de que no contaban con personal especializado para hacerlo, dio a conocer hoy por la mañana el gobernador, Javier Corral Jurado.El acusado de desviar 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI, permanecerá en el penal de Aquiles Serdán hasta que se realice una certificación para establecer que no sufrió tortura como acusó su abogado ante la Procuraduría General de la República (PGR), dijo.En una entrevista radiofónica en el programa de la periodista Carmen Aristegui, el gobernador informó que las autoridades estatales no tienen problema con que el acusado sea llevado al Cefereso 9 en Ciudad Juárez, como lo solicitó la PGR, pero se hará hasta que se compruebe que no fue coaccionado en forma alguna.Corral Jurado dijo que incluso personal de la PGR puede determinar que Gutiérrez no sufrió tortura, pero hasta ahora no lo ha hecho.Consideró que la estrategia de su defensa tiene como objetivo desactivar la medida cautelar de un año en prisión e imponer cualquier otra, pero el juez de control la impuso debido a la peligrosidad del detenido y al monto de lo desfalcado.Además, hasta ahora el hombre no ha emitido declaración alguna entorno a los hechos que se le achacan, por lo que no se puede decir que fue torturado para obtener pruebas.