Rompe el PRD frente en el estado

El Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) disolvió por falta de acuerdo en los espacios para contender de manera conjunta, la coalición parcial denominada “Por Chihuahua al Frente”, que conformaron a nivel local con Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).El dirigente estatal del PRD, Pável Aguilar Raynal, confirmó ayer que, después de varios intentos de negociación con el PAN, determinaron ir solos a la contienda y con sus propios candidatos en las 67 presidencias municipales, sindicaturas y 22 distritos electorales locales.Sólo se mantiene la coalición nacional entre las tres fuerzas políticas “Por México al Frente”, en la que tienen como precandidato presidencial a Ricardo Anaya Cortés, así como los eventuales abanderados al Senado de la República por Chihuahua y los precandidatos a diputados federales.“El Comité decidió la semana pasada no ir en la alianza, no en un rompimiento, sino más bien en un acuerdo táctico y estratégico para nosotros poder llegar a la posibilidad del porcentaje para mantener el registro”, afirmó.De acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los partidos políticos para poder tener acceso al financiamiento público anual deberán haber obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación estatal válida emitida en la elección de diputados locales de mayoría relativa inmediata anterior.En el acuerdo de coalición electoral parcial en el estado que registraron ante el Instituto Estatal Electoral del Estado (IEE) se establece que postularían candidatos a diputados en 21 de los 22 distritos electorales, así como en 57 de 67 elecciones de miembros de ayuntamientos y sindicaturas en los municipios de Chihuahua.De los 21 distritos al PAN le correspondería postular candidatos en 16 distritos; a MC en tres; y al PRD en dos, los distritos 10, con cabecera en Ciudad Juárez y el 22, en Guachochi. En el distrito 16 el PAN determinó que irían solos.Asimismo, el PRD acordó que postularía candidatos propios para los ayuntamientos y sindicaturas en los municipios de Ignacio Zaragoza, Santa Bárbara y Temósachic, dice el convenio.El acuerdo desató la inconformidad de los militantes perredistas, que consideraron carente de equidad porque los dejaba sin representación popular, por lo que exigieron a sus dirigentes una negociación más justa, que les diera mayor participación en la distribución de las candidaturas hasta en las suplencias.“Ya está hablado con MC y con el PAN, hubo ahí algunas diferencias en función de que en algunos municipios, tanto alguna gente de MC como gente del PRD, han estado trabajando y no pudimos llegar a acuerdo, quisieron que les permitiéramos medirse y bajo esa condición vimos la posibilidad de ir solos nosotros en esta elección”, agregó Aguilar Raynal.Aseguró que la disolución de la coalición parcial ya fue notificada al IEE, por lo que sólo falta que se emita la resolución.En tanto, anticipó que empezarán a buscar a sus precandidatos en todos los cargos de elección local, lo que si bien no será una cosa menor, fue en acuerdo con todos los grupos internos del PRD. (Gabriela Minjáres/El Diario)

