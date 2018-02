Buscan calentarle la plaza al gobernador, advierten

La matanza en el palenque clandestino cometida en la ciudad de Chihuahua tiene cierta similitud con la masacre de Villas de Salvárcar, dijo Javier Cuéllar, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez.Esto porque, señaló, el ataque habla de un recrudecimiento de la violencia que tiene como fin “calentarle la plaza al gobernador”.“Es muy grave, son acciones tan salvajes que nos dan la impresión de que se anuncia un incremento de la violencia en Chihuahua, nos hace recordar épocas de la guerra contra el narco de Calderón”, advirtió.La matanza se registró el pasado sábado en el Club Gallístico Santa María. De acuerdo con la versión oficial, seis personas perdieron la vida en el lugar.“Es un síntoma de que el gobierno de Corral no ha podido contener la escalada de violencia. Chihuahua en general ha sufrido un fuerte embate, pero principalmente Juárez, Chihuahua y las regiones de la Sierra”, afirmó el jurista.Para la Mesa de Seguridad y de Justicia, el atentado evidencia también la falta de prevención y acción de las autoridades contra la delincuencia organizada.La coordinadora de la organización juarense, Astrid González, dijo que la masacre se pudo prevenir.“Hay que ver quién tenía conocimiento del lugar y no actuó a tiempo. Si se detectan o actúan contra este tipo de espacios, se pueden evitar estas masacres”, señaló la líder del organismo.También opinó que no son lugares donde deban estar niños.Dijo que nadie está por encima de la ley y quienes hayan dejado pasar por alto esa omisión debe ser perseguidos y castigados por las autoridades.El decano del Colegio de Abogados Benito Juárez anotó que el ataque se registró mientras el gobernador y gran parte de su gabinete se encontraban en la Ciudad de México y el estado estaba completamente descuidado.

