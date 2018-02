Chihuahua— El jefe del Gabinete Estatal, Gustavo Madero, explicó que el Gobierno del Estado fijó un plazo de una semana para que la Federación presente la solicitud de extradición de César Duarte.Madero comentó en el acuerdo se expuso que el trámite de solicitud de extradición sería realizado de inmediato.“La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador, César Duarte Jáquez, y con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia, ha comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante, por las once órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la ley”, quedó establecido en el acuerdo con la Federación, dijo Madero.En tanto, la controversia constitucional para demandar el depósito de 700 millones de pesos no había sido presentada, por lo que el ofrecimiento del gobernador, Javier Corral, fue declinar a presentarla, lo que se concretará una vez que sea recibido el depósito de los fondos, explicó por su parte el secretario general de Gobierno, César Jáuregui.Jáuregui comentó que se tenía un abogado que se encargaría de apoyarlos con la controversia constitucional ante la afectación al Estado por el no pago de los acuerdos, pero ahora que se llegó a un acuerdo el Gobierno Estatal podrá declinar esta intención a la espera de que bajen los recursos por 900 millones.Recalcó que los 900 millones de pesos están en dos partidas, una de 700 millones de pesos correspondiente a diciembre y el resto corresponden a fondos que debían ser depositados en enero de este año; indicó que hay los mecanismos para que este recurso baje como un gasto ordinario, ya que firman parte de un fondo de excedentes presupuestales a los que Chihuahua también tiene derecho y agregó que estos recursos no afectan lo que está proyectado para la entidad este año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.