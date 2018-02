Violencia deja en manos del Estado a cientos de menores

En medio de estadísticas que dejan entrever las difíciles condiciones sociales en las que vive la infancia, cada vez más niñas y niños inmersos en el abandono pasan a ser tutelados por el Estado.Los infantes, sacados de entornos violentos la mayoría, crecen sin políticas públicas que incidan de forma contundente en su bienestar y desarrollo, señalan distintas voces.La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF tomó bajo su responsabilidad a 570 menores de hasta 17 años en 2017, una cantidad que es 6.7 por ciento mayor que la cifra de 534 correspondiente a 2016, indican datos de esa dependencia.César Enrique Juárez, procurador de la institución, explica que este crecimiento se debe a que la dependencia está haciendo lo que le toca, que es restituir los derechos de los menores.Nos hemos visto en la necesidad de aplicar medidas de protección urgentes, que es cuando de alguna forma o aunque sea por una temporada se retira del núcleo familiar a una niña, niño o adolescente”, dice.De acuerdo con el titular de la Procuraduría, en nueve de cada 10 casos los menores que fueron retirados de sus hogares estaban inmersos en contextos de violencia en el seno familiar.Naria Ivette Rodríguez Estrada, subprocuradora de la institución, detalló a El Diario en un documento que, hasta enero, 626 residían en 59 centros de Asistencia Social bajo tutela pública.De forma paralela a estas realidades, un diagnóstico elaborado por la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local concluye que hay programas dedicados a la infancia, pero que funcionan de forma aislada y cada uno con sus propias reglas de operación.La niñez está sumida en un abandono generalizado que tiende a incrementarse, sostiene la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, vocal de la Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.“Estamos hablando de más de 100 mil niños que no tienen este cuidado y que están allá afuera siendo agredidos por la vecina, por el hijo, por los mismos hermanos mayores”, señala. “Tenemos que tener medidas muy estrictas que nos obliguen a ver por este cuidado”.El documento elaborado por el Congreso de Chihuahua como un ejercicio previo a la formulación de una ley en la materia indica que entre la Federación, el Estado, la sociedad civil, los municipios y otros proveedores de asistencia social hay sólo 37 mil 150 niños que asisten a espacios de cuidado infantil en la entidad.De acuerdo con Sáenz Ramírez, la realidad es que más de 160 mil demandan esta infraestructura.Sin embargo, en relación con el ejercicio del DIF, por ejemplo, sectores como la Red por la Infancia plantean que la solución a los contextos hostiles en los que viven los niños no es retirarlos de sus hogares, sino atender la raíz del problema: brindar oportunidades para los sostenes familiares.En palabras de Ana Margarita Luna Flores, representante de esta organización, lo que las circunstancias actuales permiten ver es que hay pocos espacios seguros para los menores, así como escasas oportunidades de recreación y convivencia familiar.“Los espacios institucionales van a terminar colapsando porque finalmente no existe tampoco un protocolo de atención especializado o no está implementándose de manera adecuada para la atención de estos niños tutelados”, señala.Actualmente, de los 59 centros de Asistencia Social en los que el DIF ejerce la tutela pública, 39 por ciento están en Ciudad Juárez, 27 por ciento en la ciudad de Chihuahua, 10 por ciento en Cuauhtémoc y el resto en otros municipios de la entidad y en la Ciudad de México.Además, las estadísticas oficiales muestran que 43 por ciento de los niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado residen en la localidad fronteriza.“Hay un sistema que culpabiliza principalmente a las familias. La solución a estos contextos generalmente consiste en retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus hogares. No decimos que eso sea lo menos óptimo, pero tampoco es lo más favorable”, señala Luna Flores. (Fernando Aguilar / El Diario)Se estima que entre gobiernos, agrupaciones civiles y otros proveedores de asistencia, atienden a 37 mil 150 niños en espacios de cuidado, pero que más de 160 mil lo necesitan43% de los niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado residen en Ciudad Juárez

