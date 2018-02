Descarta Estado riesgo en el Gobierno por caravana

Las ausencias del titular del Ejecutivo, Javier Corral Jurado, para atender una serie de actos públicos en diferentes entidades de la República con la “Caravana por la Dignidad”, no ponen en riesgo la gobernabilidad en el estado, consideró la Administración estatal.“El Gobierno no se detiene en su labor diaria, el gobernador está al pendiente de tiempo completo. Hay un gran equipo funcionando sin contratiempos”, se informó ayer a través de la Coordinación de Comunicación Social.Corral impulsó desde el pasado 20 de enero un movimiento que exige la extradición del exgobernador César Duarte Jáquez y denuncia represalias económicas del Gobierno federal por la investigación al priista, hoy prófugo de la justicia.Tal caravana “recorre más de 4 mil kilómetros, visita 12 estados y realiza actividades en 26 ciudades”, informó ayer Comunicación Social.Anoche, desde Cuernavaca, Corral dijo que lo que se quiere es que las cosas vuelvan al estado en el que estaban y que Chihuahua continúe con sus investigaciones sobre corrupción política.En Chihuahua, se ha cuestionado el período electoral en el que se realiza esta movilización y la distancia que genera con otras problemáticas del estado.“Él es la cabeza, el líder del estado, debe de dejar de hacer campaña y dedicarse a gobernar. Su obligación es con el votante, con el ciudadano”, expresó Antonio Rivera Velarde, secretario de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.“Ciudad Juárez y Chihuahua necesitan de una mayor seguridad, de servicios públicos, de educación y de economía. Entonces tiene muchos asuntos pendientes que atender y no es correcto que el tiempo lo esté invirtiendo en otra situación, aunque diga que lo realiza en horas de asueto, pero él sí tiene una gran responsabilidad”, agregó el abogado ante consulta de El Diario.Leticia Ortega, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, calificó la caravana como un “movimiento ficticio” de carácter electoral.“Las injusticias de Hacienda y el reclamo de corrupción han estado desde que él llegó, pero es ahora que coincide con tiempos electorales y el gobernador aprovecha para hacer mítines de carácter político, como su informe”, dijo.La coordinación de Comunicación Social reportó ayer a este medio que Corral “ha estado acompañando a la caravana básicamente los fines de semana”. “Sí, luego de cumplir con agenda en la entidad”, confirmó la administración estatal.“El evento en Guadalajara era muy importante para la caravana, la presencia de más de 5 mil personas son prueba”, dijo la coordinación de Comunicación Social. (Sandra Rodríguez / El Diario)

