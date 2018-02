Chihuahua— El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejará la coalición con Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a nivel local, luego de la falta de acuerdo para la postulación de candidaturas en Santa Bárbara e Ignacio Zaragoza, así como en los distritos que definirán las diputaciones locales.El líder del PRD, Pavel Aguilar Raynal, precisó que tanto PAN como MC fueron notificados de esa decisión “estratégica” y dejar oficialmente la coalición ya aprobada por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a principios de la semana. De igual forma se notificará a este organismo de la decisión.En la firma de ese convenio, los tres partidos iban en conjunto en 21 de los 22 distritos electorales y en 60 Ayuntamientos, pero el día de la aprobación en sesión del IEE, el PRD se retiró de tres municipios.Aun así, el PRD se mantiene en el frente y coalición signada a nivel nacional, por lo que sus candidatos a diputados federales y a senadores con los mismos postulados por PAN y MC, al igual que el presidencial, Ricardo Anaya Cortés.A nivel local “es una necesidad, y se da porque hay liderazgos municipales trabajando en los últimos años por construir condiciones diferentes en sus zonas, y cuando no se pudo lograr el consenso para un acuerdo con los otros partidos, lo más sano es dejar que se midan esos liderazgos en lo que plantean”, expresó en entrevista vía telefónica.También se le suma la necesidad por tener mayor número de votos para mantener el registro como partido estatal. Esas cifras se obtienen del cómputo de la elección distrital, y al tomar en cuenta que iban en coalición en 21 de los 22 distritos, y sólo en 2 eran candidaturas propias, no había condición para poderlo sacar, acotó Aguilar.En el caso de los municipios, tanto en Ignacio Zaragoza como en Santa Bárbara, PRD y MC tienen perfiles muy fuertes, pero no hubo condiciones para tener un acuerdo, reiteró.Ahora regresarán a su proceso interno, por estar todavía en tiempos del calendario electoral, y poder postular candidaturas en los 22 distritos y por lo menos en 45 de los 67 municipios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.