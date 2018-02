Buscan 170 ser candidatos de Morena en el estado

La solicitud presentada por al menos 170 personas que buscan las candidaturas del partido Morena para las presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales por Chihuahua representa un fenómeno en el estado que históricamente ha sido bipartidista, consideraron analistas políticos.De acuerdo con datos oficiales de Morena, el partido recibió unas 78 solicitudes de aspirantes a las alcaldías de 48 municipios, 45 para las sindicaturas y 45 para las diputaciones locales por los 22 distritos electorales con sede en el estado.Además, recibió al menos una solicitud de un aspirante a suplente para la alcaldía de Juárez y un registro por el municipio de Ascensión en el que no se identificó el cargo, porque será hasta el lunes cuando se publique la lista definitiva de precandidatos registrados.“Nunca pensamos que fueran tantos a registrarse, pero tenemos ahora que trabajar con ese asunto y como nuestros estatutos plantean el consenso y si no las encuestas, tenemos la posibilidad de elegir a los mejores perfiles”, dijo el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán.Atribuyó la alta participación de aspirantes a “la demanda y la efervescencia que tiene Morena a nivel nacional”, por lo que consideró que en estas elecciones puede cambiar el escenario político en entidades como Chihuahua, donde pueden romper con el bipartidismo histórico dominado por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).Sin embargo, descartó que el partido se haya convertido en el receptáculo de políticos resentidos del PAN y del PRI que no fueron favorecidos con candidaturas porque, aseguró, tienen aspirantes de todas las siglas políticas.“Tenemos de todo, no solamente expriistas y expanistas, así que no tenemos ningún temor de ser receptores de políticos que no fueron postulados por sus respectivos partidos, porque nosotros tenemos un candado muy importante: a la primera de cambio o acción irregular inmediatamente se les pone a consideración de la Comisión de Honestidad y Justicia”, subrayó.Entre los aspirantes a las presidencias destaca, por ejemplo, la postulación de los expanistas Emilio Flores y Antonio López Sandoval, el primero fue diputado federal y el segundo diputado local por el PAN, pero ahora buscan ser postulados por la alcaldía de Chihuahua.Esto sin contar con la participación de Cruz Pérez Cuéllar, ex dirigente estatal de Morena y exlegislador por el mismo partido, como aspirante de Morena a la Senaduría por el estado.Mientras que entre los exmilitantes del PRI que buscan participar bajo las siglas de Morena se encuentran el exalcalde Javier González Mocken y Gonzalo Díaz Rojero, quienes aspiran a la presidencia municipal; así como Suly Ponce Prieto, quien busca la sindicatura; y Arturo Domínguez Esquivel, quien va por la diputación local del distrito 08.Para los analistas políticos y académicos Servando Pineda Jaimes y Abraham Paniagua Vázquez, la búsqueda de una candidatura por Morena obedece al “fenómeno” que representa la virtual candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República, ante su posición en primer lugar de las preferencias electorales en esta etapa del proceso comicial.“En esta primera etapa López Obrador aparece en primer lugar y como el candidato más viable de que gane la Presidencia de la República, lo que ha generado un fenómeno de arrastre de votos en el que se piensa que el fenómeno o su figura va a ser como en cadena, en la que los candidatos electos por Morena también se verían beneficiados”, dijo Pineda.El catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y coordinador del libro “Chihuahua: del letargo electoral a los procesos ciudadanos” agregó que, otro fenómeno que puede ayudar a Morena en estos comicios es la elección concurrente, en la que los ciudadanos podrían votar en bloque por fatiga, ya que van a recibir seis boletas para elegir por seis cargos.“No creo que esto se deba a un fenómeno electoral que signifique Morena porque aunque ha tenido un crecimiento importante de acuerdo con la última elección, no se considera todavía que tenga una fuerza suficiente para poder disputar a los dos partidos que han controlado los procesos electorales en Chihuahua”, reiteró.Paniagua, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) e investigador de asuntos electorales, consideró que esta situación refleja que en la entidad hay una participación electoral distinta al interior de otros partidos como Morena y candidaturas independientes, que reflejan una intención ciudadana política por abrir otros espacios.“Chihuahua históricamente ha sido un partido bipartidista, pero esta participación electoral refleja una intención ciudadana de abrir otros canales de acceso a la representación, por eso vemos el número de aspirantes a alguna candidatura en Morena, porque adicionalmente se refleja este interés sobre todo vistas las intenciones del voto por Andrés Manuel”, expuso.Mencionó que ante los quiebres internos que siempre se presentan durante los procesos electorales, hoy Morena se ha convertido en la mejor opción para buscar una candidatura, por el escenario favorable que tiene López Obrador de llegar a la presidencia, factor que sirve como ancla para los demás candidatos.Pero también, agregó, porque hasta ahora ha habido una apertura y un discurso diferente en el precandidato presidencial, que tiende a ser moderado y conciliador, lo que ha generado atracción.