La Fiscalía General del Estado (FGE) impugnó la determinación del Juez de Control, Alejandro Legarda Carreón, quien liberó a siete presuntos sicarios por supuestas omisiones que el Ministerio Público (MP) hizo en el informe policial.Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julio César Jiménez Castro, desechó las acusaciones vertidas por el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) e insistió en que la fue por fallas del MP en la integración del expediente.El comisionado de seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, acusó a los jueces de echar a perder el trabajo de los elementos policiales.Jiménez Castro mencionó que la Fiscalía cuenta con su oficina de Asuntos Internos y ésta deberá determinar sí el MP cometió alguna falta o negligencia en el informe policial y de ser el caso deberá imponer la sanción que corresponda.El fiscal César Augusto Peniche Espejel mencionó que en apego a la ley que permite interponer un recurso de inconformidad ante las medidas judiciales, se decidieron a impugnar la decisión del juez, con el afán de que los presuntos delincuentes vuelvan tras las rejas.Dijo que hay evidencias claras de que estas personas, a las que denominó “enemigos de la paz”, han participado en diversos delitos y la portación de armas, droga y el traslado en vehículos con reporte de robo así lo demuestran.Peniche Espejel insistió en que el Ministerio Público actuó de manera clara y no hubo omisiones en el expediente que se presentó al juez, por lo que no había elementos para que éste dejara en libertad a los presuntos sicarios.Dijo que el esquema legal establece el mecanismo para presentar las impugnaciones que consideren adecuadas.Los integrantes de la presunta célula criminal, identificados como Roberto L. H., Marco V. G., Sergio O. A., Jacobo V. R., Martín C. G., César N. S., y Jorge D. A., este último, agente activo de la Policía Municipal de Namiquipa, ni siquiera están sujetos a proceso en libertad. “Simplemente no hay proceso en contra”, según se indicó.El pasado 28 de enero, en la audiencia de formulación, el juez de control, Alejandro Legarda Carreón, liberó a los presuntos delincuentes, debido a que el ministerio público no pudo acreditar la participación de estas personas en el enfrentamiento que supuestamente sostuvieron contra elementos de la Policía Federal.El magistrado presidente explicó que de acuerdo a información que han recabado en el Poder Judicial, se tiene el pleno conocimiento de que esas personas participaron en el enfrentamiento en contra de las fuerzas estatales y que solicitaron el apoyo tanto a la Fiscalía General del Estado, como a la policía estatal.Dijo que cuando los agentes estatales lograron la detención de estas personas, el enfrentamiento ya había terminado, incluso se dio en un punto distinto, mencionó que el informe policial no se logró establecer el vínculo entre el enfrentamiento y la detención y que el agente del ministerio público omitió eludir que fueron detenidos por esos hechos.Ante esto, Jiménez Castro informó que el juez se basó en el informe del MP y determinó que la detención de estas personas fue ilícita, además la portación de armas y el uso de vehículos con reporte de robo, fueron elementos que salieron a relucir posterior a la detención, por lo que tampoco muestran un vínculo.

