Comparece funcionario acusado de desviar 379 mdp

Chihuahua– El exdirector del Comité de Adquisiciones en la pasada administración estatal, Sergio Ibarra Medina compareció ayer ante la juez de Control María Guadalupe Hernández, dentro de la causal penal 1687/2017, donde sus cuatro abogados solicitaron el sobreseimiento de la acusación por peculado agravado, por un monto de 379 millones 204 mil pesos, que le fincó la Fiscalía General del Estado (FGE) el 9 de junio de 2017.Luego de una hora de debate entre los defensores y los tres fiscales que atendieron la causa, la juez se abstuvo en resolver e iniciar la audiencia intermedia, toda vez que hay sendos juicios de amparo sobre la medida cautelar, prisión preventiva y ampliación de plazo de cierre de carpeta de investigación pendientes de resolverse en los tribunales federales.Fue a las 09:35 horas en el interior de la sala penal número Uno en el Centro de Justicia donde se llevó a cabo la audiencia.Los abogados defensores estuvieron encabezados por Fernando Enrique Hernández y los litigantes que lo asistieron fueron Guillermo Gómez Cortés, Juan Salvador Sánchez y Adolfo Villalobos.“Quisiéramos promover un incidente de excepción de insuficiencia probatoria con efectos de la extinción de la acción penal, que se suspenda el procedimiento, es necesario para esta defensa se cuente la verdad histórica, vamos a acreditar que Sergio Medina es inocente”, dijeron.Lo anterior previo a que se decretara el inicio formal de la audiencia intermedia, conocida como inicio del juicio oral, donde de haberse llevado a cabo, ambas partes ya no podrían acceder al juicio de procedimiento abreviado.Mientras la Fiscalía sostenía que debía comenzar el juicio oral, los abogados del empresario parralense pidieron el sobreseimiento, pero debido a que no aportaron mayores elementos a su favor, la juez desestimo su petición y por los recursos jurídicos que aún no se resuelven en los Tribunales Colegiados finalmente no se inició la referida audiencia intermedia.Estuvieron acompañando al imputado algunos familiares dentro de la sala y al concluir se le trasladó de nuevo al Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán en donde lleva ocho meses preso.

