Al rendir el mensaje de su primer informe de gobierno, el gobernador Javier Corral pidió al secretario de Salud, José Narro Robles, que le lleve el mensaje al Presidente de la República, de que Chihuahua no se echará para atrás en su lucha contra la corrupción, en su demanda de extraditar a César Duarte y la restitución de los recursos que pertenecen a los chihuahuenses.A través del funcionario federal, el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, demandó al presidente Enrique Peña Nieto que realice con eficacia y apego a derecho, la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, así como la restitución inmediata de los recursos que pertenecen al pueblo de Chihuahua."Le pidió que le haga saber al presidente Peña Nieto que el Gobierno de Chihuahua no inició ni deseaba el conflicto con el Gobierno Federal", dijo Corral “pero no nos dejaron otra salida, y en los chihuahuenses, el único planteamiento que no aceptaremos jamás, es el de someternos al centralismo político y fiscal del País”.Afirmó que su gobierno no se va a echar para atrás, ni se va a desalentar, en su determinación de desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de ilegitimidad.“En nuestra lucha frontal contra la corrupción hemos avanzado tanto, que hasta hoy sigue sobre el pueblo de Chihuahua esa represalia emprendida por la aristocracia hacendaria, porque hemos decidido ir hasta el fondo de este cáncer que tanto lástima a México”, continuó.En el evento, Corral estuvo acompañado por funcionarios que integran su gabinete, así como por Ricardo Anaya, candidato a la presidencia del Frente PAN,PRD y Movimiento Ciudadano, a quien presentó como su amigo, así como su homólogo del estado de Durango, José Rosas Aispuru y el excandidato presidencial por el PAN, Diego Fernández de Cevallos.Al hablar de la lucha contra la corrupción, Corral subrayó que su Gobierno decidió ir hasta el fondo “de este cáncer que tanto lástima a México”.“Desde mi llegada a este Gobierno señalé que el gran reto que teníamos en esta entidad era romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económico y sociales”.“Me comprometí a desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de ilegitimidad en el poder; es por ello que no nos vamos a echar atrás, ni a desalentar, nuestro compromiso sigue firme, hoy más firme que nunca”, expresó.Agregó que ese ha sido el motivo por el cual emprendió la Caravana por la Dignidad de Chihuahua, causa que, aseveró, ha trascendido a la entidad “y que ha sido arropada por la gente de los estados por los que hemos caminado”.Nuestro compromiso esta firme y no es electorero. Mi responsabilidad está en Chihuahua y con los chihuahuenses y cada día que pasa es una enorme satisfacción y orgullo el saberme Gobernador de esta extraordinaria tierra.“Que no se equivoquen quienes insisten en darle un vuelco electoral a nuestro movimiento, que no se confundan quienes reprochan que el Gobernador haya salido en caravana a exigir respeto a la dignidad de las y los chihuahuenses, asumiendo que esa no es mi tarea”, afirmó.