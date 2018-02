'Se caen' arrestos por fallas de fiscales

Chihuahua– El Ministerio Público del Estado perdió 480 causas penales en 2017, equivalente a un 20 por ciento del total de los procesos iniciados, debido a que en audiencias de Control no consiguió acreditar ante el juez los motivos de la detención de quienes pretendía inculpar.De acuerdo con el “Concentrado de información estadística de los juzgados de Control del Sistema Penal Acusatorio”, esta situación se presentó en 12 distritos judiciales, siendo el Morelos, cuya jurisdicción abarca el municipio de Chihuahua, el que mayor número de “No ratificaciones de Control” registró.La información, que obra en el portal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) establece que los distritos judiciales que concentraron la mayoría de casos desechados fueron: Morelos (Chihuahua, Santa Isabel, Satevó y Riva Palacio) con 236; Bravos (Ciudad Juárez, Ahumada, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero) con 140, y Abraham González (Delicias y Meoqui) con 48 casos de inculpados por delitos penales que no prosperaron, en su mayoría, por no acreditar la legal detención.Este año el más caso reciente ocurrió el pasado 28 de enero, cuando el Ministerio Público (MP) no pudo acreditar ante el juez de Control, Alejandro Legarda Carreón, la legal detención ni participación de un grupo de siete presuntos sicarios capturados, luego de un enfrentamiento con policías federales en Namiquipa, ya que no fue incluido ese detalle en el parte de la Policía Federal, en el cual se daba cuenta de la persecución derivada de la confrontación.Durante el 2017, el MP de la Fiscalía presentó ante un juez 2 mil 403 casos con presuntos inculpados, de éstos el 20 por ciento no se judicializó debido a las fallas en la averiguación previa.En ese mismo período mil 320 personas, a las cuales la Fiscalía consideraba como presuntos responsables de delitos de carácter penal del fuero común, tampoco fueron vinculados a proceso debido a que los jueces no encontraron elementos para acreditar la probable participación en el delito, dentro de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.De igual manera, fueron negadas 556 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía debido a que, ante los criterios del juez, los agentes no reunieron los elementos de probable responsabilidad o de existencia del delito. (Miguel Chavarría / El Diario)