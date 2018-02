“No nos vamos a echar para atrás” en el combate a la corrupción, recalcó ayer el gobernador Javier Corral Jurado, en su mensaje del Primer Informe de Gobierno.El mandatario pidió al secretario de Salud federal, José Narro Robles, quien acudió al evento en la ciudad de Chihuahua en representación del presidente Enrique Peña Nieto, que le dijera que “nosotros no deseábamos este conflicto, no lo iniciamos ni lo queremos, pero no nos dejaron otra salida”.Corral Jurado reiteró la exigencia de que se realice con eficacia y apego a derecho, la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte y se restituyan los recursos frenados al estado.Defendió también sus acciones emprendidas contra la corrupción, como la Caravana y Marcha por la Dignidad.“Que no se equivoquen quienes insisten en darle un vuelco electoral a nuestro movimiento, que no se confundan quienes reprochan que el gobernador haya salido en caravana a exigir respeto a la dignidad de las y los chihuahuenses, asumiendo que esa no es mi tarea”, manifestó.Ante la clase política que acudió a escucharlo al Centro de Convenciones de la ciudad de Chihua-hua y entre quienes se encontraba el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a quien presentó como su amigo, así como Diego Fernández de Ceballos, y el mandatario de Durango José Rosas Aispuro, el gobernador afirmó que el día que fue electo se comprometió a velar por el bien de los chihuahuenses.“Por ello es que he salido con la frente en alto, con la seguridad de los resultados que hemos dado, de los avances que hemos tenido, para advertirle al presidente de la República y a su régimen corrupto y corruptor que no vamos a permitir que pasen por encima del pueblo de Chihuahua”, enfatizó en su discurso que duró alrededor de dos horas y media.Tras reconocer el trabajo de su equipo de colaboradores, dijo que el trayecto no ha sido sencillo, pero que ahora se puede presentar con la cara en alto por haber puesto todo el empeño en impulso de un gobierno paradigmático, inclusivo, honesto y transparente.“A pesar de las condiciones financieras adversas en que recibimos el Estado y de las represalias del Gobierno Federal por la lucha contra la corrupción, Chihuahua ha logrado cambios sólidos y sustanciales en beneficio de nuestra tierra”, afirmó.En video y a intervalos tomando el micrófono, Corral Jurado hizo un recuento de la actividad de su gobierno en materia de seguridad, educación, desarrollo humano y social, economía, infraestructura, justicia y seguridad.Habló del plan de ahorro y la reestructuración de la deuda del estado que heredó y que realizó recientemente obteniendo un ahorro de 325 millones de pesos al año.De Ciudad Juárez, destacó las obras realizadas con recursos del Fideicomiso de Puentes Internacionales, la construcción de la tercera etapa del parque lineal Las Torres ubicado en el fraccionamiento Del Mezquital, el arresto de personas involucradas en secuestros que ocurrieron entre 2011 y 2016 y a uno de ellos en particular, que se le atribuye el haber participado cuando menos en 15 eventos de secuestro que afectaron particularmente a médicos y empresarios en la frontera.Al finalizar su mensaje, el mandatario estatal reiteró su postura contra la corrupción y las represalias que está librando que despertaron al “dinosaurio”.“Sin cuidar las formas, sin preocuparse por la gran responsabilidad que les fue conferida por los ciudadanos, han salido a defender lo indefendible y es que no cabe duda de que la falta de ética corrompe al individuo, que sometido por su ímpetu, confunde la labor pública con su patrimonio privado”, apuntó.Por ello, llamó a los chihuahuenses a realizar un compromiso sin importar ideologías, priorizando siempre una sola bandera, la de Chihuahua y México.“Hoy, en este lugar místico que es nuestro estado grande, Chihuahua, quiero invitarles a que hagamos un pacto, pero un pacto de unidad, en donde lo que nos convoca es la posibilidad de un mejor futuro, no solo para las y los chihuahuenses, sino para todo México”, puntualizó.