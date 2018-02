Total respaldo a la caravana de Corral: Anaya

Chihuahua— El precandidato presidencial por PAN, MC y PRD, Ricardo Anaya, acudió a la universidad La Salle de Chihuahua para dar a conocer su visión de nación, donde señaló que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Morena, PT y PES, no es congruente con la realidad.A su llegada, el panista habló ante medios de comunicación y expresó su “total respaldo” a la caravana encabezada por el gobernador Javier Corral Jurado en la que clama la extradición del exmandatario César Duarte y pide cumplir con acuerdos fiscales para Chihuahua.Dijo que Corral lleva una causa justa y correcta, para quitar el centralismo de los recursos públicos y el trato hacia las entidades federativas. Por otro lado indicó que Chihuahua va a tener buenos números electorales para los tres partidos que conforman el frente.En su exposición ante los estudiantes y militantes panistas, perredistas y de movimiento ciudadano, Anaya expuso que debe generarse un incremento al salario, y no solo generar por generar. La mitad de la gente que tiene trabajo en México gana menos de 160 pesos al día, refirió.De seguridad, manifestó hay una etapa de violencia elevada, con los números rojos más graves en la historia, lo cual atribuyó al régimen del presidente Enrique Peña Nieto y al PRI.Pasó la mayor parte del tiempo señalando que el proyecto de López Obrador no es idóneo, aunque coinciden en varios diagnósticos del país como la corrupción y la pobreza, “pero no tenemos las mismas soluciones”, destacó.Puso como ejemplo que Obrador le apuesta a construir seis refinerías para producir gasolina y dejar de importarla, lo que costaría cerca de 700 mil millones de pesos, más de 10 años del presupuesto anual de Chihuahua, y a finalizar obras en 2024 aproximadamente.Precisó que la tendencia mundial es dejar los vehículos de gasolina justo hacia esas fechas, por lo que sería un gasto innecesario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.