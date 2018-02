Reactivan envío de pasantes a municipios de alto riesgo

A pesar de que afirmaron que ningún pasante sería enviado a zonas peligrosas, autoridades del Sector Salud volvieron a ofertar plazas de servicio social en municipios de la Sierra de Chihuahua donde el año pasado ocurrieron hechos violentos.Distintos pasantes medicina contactados por El Diario confirmaron que hubo estudiantes, todos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que tuvieron que elegir esas opciones para cumplir ahí con esta fase de su formación.“Sí las ofertaron y hubo pasantes que las tuvieron que escoger”, afirmó una alumna que pidió hablar desde el anonimato por temor a represalias. “Yo traté de evitarlas. Aunque sí están más cerca de Juárez que a la que yo voy, yo sé que sí es un lugar inseguro. Hubo pasantes a los que se les acabaron las opciones y las tomaron”.El Diario intentó hablar con Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, para conocer una postura sobre esta situación, pero, hasta el cierre de esta edición, el funcionario médico no atendió la petición de entrevista.Sin embargo, el área de Comunicación Social de la dependencia informó oficialmente que fue el programa de IMSS Prospera el que envió pasantes a la comunidad de El Porvenir del Campesino, ubicada en el municipio de Gómez Farías.La posición de la dependencia es que continúa garantizando que ninguno será enviado a zonas de riesgo, informó Comunicación Social al señalar que “la Secretaría de Salud se hace responsable de las plazas de los pasantes que pertenecen a la Secretaría de Salud”.“El problema es que al final sí se ofertaron esas plazas”, agregó la estudiante. “Los que pudimos evitarlas lo hicimos, pero hubo quienes no tuvieron opción e incluso por las cercanías de esas plazas con Juárez, muchos decidieron irse para allá”.Gómez Farías, Namiquipa y Buenaventura son municipios que de acuerdo con los médicos en formación volvieron a ser ofertados como plazas.La situación se tornó el año pasado tan crítica en Gómez Farías que incluso las autoridades tuvieron que evacuar a una decena de pasantes de esa localidad, de donde también fue secuestrado Juan Blas Godínez, el director del Hospital Regional de esa zona.De hecho, la violencia llegó a paralizar el sistema de salud en ese y otros municipios como Ignacio Zaragoza, Madera y Namiquipa, donde tuvieron que cerrarse las unidades médicas como consecuencia de la inseguridad.Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no había ofrecido una explicación sobre el envío de pasantes a regiones consideradas como de alto riesgo en la Sierra de Chihuahua.

